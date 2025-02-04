Крипто-фиатный обменный сервис ObmenAT24 продолжает собирать премии — теперь победа в PSM Awards 2024

Одна из ведущих на украинском рынке кастомизированная крипто-фиатная платформа ObmenAT24 снова доказала свои лидерские позиции и вошла в список победителей авторитетной отраслевой премии PSM Awards 2024.

Сервис по оценке экспертов премии и пользователей получил серебро в номинации «Лучший криптпроект» по версии премии влиятельного отраслевого издания — портала PaySpace Magazine о FinTech, e-commerce, криптовалютах и ​​платежных системах.

Крипто-фиатная платформа ObmenAT24 получила 35,85% одобрительных голосов пользователей, принявших участие в голосовании для определения лучших криптопроектов.

«ObmenAT24 — кастомизированная платформа, предоставляющая удобные и быстрые услуги по покупке, продаже, обмену и депонированию валют через электронные кошельки и классические банковские инструменты, такие как карты, IBAN, наличные, Google/Apple Pay, Revolut Pay, SWIFT и т. д. Операции компании включают 26 городов Украины и 40 столиц стран мира на четырех континентах. Платформа работает 24/7 с минимальными комиссиями и высокой скоростью обмена благодаря значительным резервам», — описывает возможности и преимущества платформы PaySpace Magazine.

Обменник криптовалют ObmenAT24 продолжает поражать пользователей и экспертов своей надежностью и инновационностью, которые недавно были отмечены влиятельным порталом в сфере финансов «Минфин», включившим платформу в пятерку лучших сервисов обмена криптовалют в Украине.

Это очередное признание подчеркивает важную роль ObmenAT24 в развитии криптовалютной экосистемы в Украине и обеспечении защищенных и эффективных инновационных решений для пользователей.

«ObmenAT24 — кастомизированная крипто-фиатная платформа, созданная для удобного и безопасного обмена валют в любых форматах. Она позволяет покупать, продавать, обменивать и депонировать криптовалюты с использованием электронных кошельков и классических банковских инструментов», — описаны ее преимущества в обзоре лучших сервисов для криптообменных операций.

Среди других преимуществ ObmenAT24 эксперты указывают на наличие уникального инструмента депонирования, позволяющего зарезервировать курс при оформлении сделки — очень полезная опция, благодаря которой можно проводить сделки по самому выгодному курсу и предотвратить риски волатильности крипторынка. Клиентская поддержка является круглосуточной, работает через онлайн-чат, Telegram или WhatsApp.

Ключевая отличительная черта кастомизированной крипто-фиатной платформы ObmenAT24 — высокая репутация среди опытных криптанов на известных криптовалютных листингах. ObmenAT24 имеет зарегистрированную торговую марку, что также подтверждает ее надежность и высокие стандарты сделок с криптовалютами и любых крипто-фиатных транзакций.

PSM Awards — это влиятельная отраслевая ежегодная премия с почти десятилетней историей, отмечающая лучшие финансовые и технологические проекты в десятках номинаций, способствующих развитию финансово-платежной индустрии и инновационных сервисов.