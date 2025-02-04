Шмыгаль: «Учительскую доплату» получают почти 500 тысяч педагогов

Более миллиона учащихся начальных классов обеспечены безвозмездным питанием в школах. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров 4 февраля.

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Учительская доплата

«Для этих нужд государство на текущий год распределило общинам ресурс более чем в 2,8 млрд грн. В планах — расширение программы, чтобы она охватила всех учеников», — отметил Денис Шмыгаль и добавил, что это одна из успешно реализуемых правительством программ «Зимней поддержки».

Также в январе этого года заработала программа «Учительская доплата» и педагоги в школах начали получать дополнительную ежемесячную выплату.

«Речь идет о доплате от 1000 грн „на руки“ в зависимости от учебной нагрузки учителя. С сентября такая доплата будет увеличена до 2 тысяч гривен. Предусмотрели в бюджете на этот год 12 млрд грн субвенции, и благодаря этому „Учительскую доплату“ получают около 500 тысяч педагогов», — подчеркнул премьер-министр.