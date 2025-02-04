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4 февраля 2025, 14:57 Читати українською

Нарушители валютного законодательства в прошлом году уплатили в бюджет более 730 миллионов гривен пени

В 2024 году нарушители валютного законодательства уплатили в бюджет свыше 731 млн грн пени. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

В 2024 году нарушители валютного законодательства уплатили в бюджет свыше 731 млн грн пени.
Фото: НБУ

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Отмечается, что в течение 2024 года налоговики обработали 19,24 тысячи сообщений, в том числе и от Национального банка, о нарушении предельных сроков расчетов по экспортно-импортным операциям и проверили 5,3 тысячи предприятий.

Нарушения установили в 2,1 тысячи предприятий. По результатам проверок в бюджет уплачено 731,49 млн грн пени.

Как напомнили в ГНС, ранее Нацбанк установил предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров. В частности:

  • 180 календарных дней (согласно постановлению НБУ от 24 февраля 2022 года № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения»);
  • 120 дней для сделок, совершенных с 12 июля 2024 года для отдельных товаров (указанных в постановлении НБУ № 67 от 14 мая 2019 года).

Предприятия, экспортирующие и импортирующие товары, обязаны предоставлять банкам необходимые документы для валютного надзора.

«Своевременная подача документов уменьшает риск нарушений, уведомлений НБУ и проверок налоговыми органами», — отметили в налоговой.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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