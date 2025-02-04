Аналитики переключают внимание на неожиданный тренд в мире криптовалют: мем-коины.
С приближением 2025 года растут спекуляции о том, что эти «несерьезные» цифровые токены могут стать крупнейшими генераторами богатства.
В этой статье мы рассмотрим, почему эксперты делают ставки на мем-коины и какие последствия это может иметь для будущего крипторынка.
Создатели миллионеров 2025 года: почему аналитики смотрят на мем-коины
Аналитики переключают внимание на неожиданный тренд в мире криптовалют: мем-коины.
Alpha Мем-коин DOGEN летит на Луну после громкого листинга!
DOGEN, который недавно вызвал ажиотаж в крипто-сообществе благодаря образу самого мощного мем-коина для альфа-лидеров, был листингован 4 февраля.
Листинг состоялся в идеальный момент, так как крипторынок стоит на пороге крупного бычьего тренда, поддерживаемого благоприятными геополитическими факторами.
Один из участников сообщества уже назвал его «DOGE на стероидах», и DOGEN действительно имеет все шансы повторить успех Dogecoin, который с момента запуска вырос на 66 000%.
🔥 Те, кто купил $DOGEN на пресейле, получили его по выгодной цене. Но еще не поздно — аналитики прогнозируют дальнейший рост! 🔥
Сообщество и реальная ценность
DOGEN — это не просто очередной мем-коин, а мощное движение, возглавляемое командой, строящей сообщество альфа-лидеров, готовых захватить рынок.
Этот токен предлагает реальные преимущества, включая эксклюзивные кампании и бонусы для ранних инвесторов. DOGEN дает шанс стать частью чего-то действительно большого.
📢 DOGEN уже собрал $5,5 млн на пресейле и привлек почти 20 000 участников.
Эта сильная поддержка создает мощную основу для дальнейшего роста токена.
🔺 Пресейл $DOGEN завершен, но теперь токен доступен для покупки за SOL на крупнейших криптобиржах!
🚀 DOGEN взлетает на Луну! Присоединяйтесь к миссии и не упустите свой шанс! 🚀
Dogecoin готов к прорыву на фоне приближающегося сезона альткоинов
Dogecoin торгуется в диапазоне $0,23 — $0,32, консолидируясь после недавнего спада.
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Индекс относительной силы (RSI) — 44,35, что указывает на нейтральное состояние (ни перекуплен, ни перепродан).
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Стохастический индикатор — 72,45, что намекает на формирование бычьего импульса.
Если Dogecoin преодолеет сопротивление на $0,3791, он может взлететь до $0,4715 (+50%).
При 6-месячном росте в 162,59% DOGE может готовиться к серьезному рывку вверх на фоне роста интереса к альткоинам.
Shiba Inu (SHIB) готовится к возможному ралли на фоне ожиданий сезона альткоинов
SHIB недавно торговался в диапазоне $0,00001358 — $0,00001856.
Несмотря на падение на 23,38% за неделю и 40,11% за месяц, за 6 месяцев SHIB вырос на 8,70%.
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RSI — 43,99, что указывает на близость к зоне перепроданности.
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MACD остается отрицательным, что пока говорит о медвежьем тренде.
Однако, если SHIB преодолеет сопротивление на $0,00002161, он может вырасти значительно выше.
Поддержка на уровне $0,00001165 может ограничить дальнейшее снижение, а трейдеры внимательно следят за возможным отскоком.
Pepe Coin на пороге возможного роста на фоне позитивных рыночных ожиданий
PEPE торгуется в диапазоне $0,000008916 — $0,00001368.
Цена близка к 10-дневной скользящей средней ($0,000009390), что может означать консолидацию перед движением вверх.
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RSI — 39,98, что говорит о близости к зоне перепроданности (возможный сигнал к росту).
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Если PEPE пробьет сопротивление $0,00001661, он может достичь $0,00002138 (+50%).
С ростом интереса к альткоинам и улучшением рыночных условий, PEPE может показать значительный рост в ближайшие месяцы.
Цена Bonk может резко вырасти перед сезоном альткоинов
Bonk (BONK) торгуется в диапазоне $0,00001575 — $0,00002501.
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10-дневная средняя скользящая приближается к 100-дневной, что может сигнализировать о готовящемся росте.
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Сопротивление на уровне $0,00003081. Если BONK его пробьет, следующая цель $0,00004007 (+30%).
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Поддержка держится на $0,00001229, снижая вероятность значительного падения.
Приближение сезона альткоинов может стать катализатором дальнейшего роста BONK.
FLOKI готов к восстановлению: крупный скачок цен на горизонте?
FLOKI упал более чем на 30% за неделю и на 55% за месяц, приближаясь к ключевой поддержке $0,00006124.
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RSI показывает перепроданность, что может сигнализировать о возможном развороте.
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Если FLOKI начнет восстановление, ближайшая цель $0,0001653, что означает рост более чем на 100%.
С началом бычьего тренда на крипторынке FLOKI может показать сильный рост в ближайшем будущем.
Вывод
Хотя DOGE, SHIB, PEPE и BONK обладают среднесрочным потенциалом, DOGEN выделяется как токен для тех, кто стремится к роскоши и успеху.
🔺 Ожидаемый рост DOGEN — 700% к концу пресейла и возможные тысячи процентов прибыли в долгосрочной перспективе.
Следуя по стопам BONK, WIF и Popcat, DOGEN формирует мощное сообщество лидеров и предлагает реальные бонусы для ранних инвесторов.