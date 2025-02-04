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4 февраля 2025, 14:39 Читати українською

Столтенберг стал министром финансов Норвегии

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был официально назначен министром финансов Норвегии. Это решение стало частью переформатирования правительства после выхода Центристской партии из коалиции из-за разногласий по энергетическому законодательству ЕС. Об этом пишет NRK.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был официально назначен министром финансов Норвегии.
Фото Pixabay

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Почему это важно?

Центристская партия, имеющая евроскептические взгляды, выступила против приведения норвежского законодательства в соответствие с европейскими энергодирективами. В результате восемь министров, включая министра финансов Трюгве Слагсвольда Ведума, подали в отставку.

Столтенберг, имеющий многолетний опыт в политике, возвращается в правительство, чтобы усилить команду премьер-министра Йонаса Гара Стере.

Опыт Столтенберга

  • В первый раз стал министром в 1993 году.
  • Дважды занимал должность премьер-министра Норвегии (2000−2001, 2005−2013).
  • Возглавлял НАТО в течение 10 лет, покинул пост в октябре 2024 года.

Реакция экспертов

Норвежские эксперты считают назначение Столтенберга шагом к усилению правительства. «Думаю, что он возвращается, потому что искренний интерес к Норвегии и экономической политике. Я могу это расценить только как стремление максимально усилить команду», — отметил главный экономист Sparebank1 Markets Харальд Магнус Андреассен.

Перспективы выборов

В сентябре 2025 г. в Норвегии состоятся парламентские выборы. Рабочая партия, которая находится на втором-третьем местах в опросах, сталкивается с конкуренцией со стороны консервативной Партии прогресса, которая является фаворитом выборов.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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EvilReptiloid
EvilReptiloid
4 февраля 2025, 14:51
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Талановитий і геніальний як усі чинуші. Сьогодні він військовий, завтра — фінансист, післязавтра — керуватиме дитячими садками, потім атомними електростанціями.
Чомусь на хірурга треба вчитись вісім років, потім довго стажуватись і проходити купу тестів, перш ніж допустять до оперування. Те саме стосується пілота літака. А от керувати всією медициною чи всією авіацією може, наприклад, лижний інструктор чи масажистка. Аби тільки вони були своїми у вищих колах державної бюрократії.
От і виходить, що насправді в держсекторі ніхто нічим не керує. Система якось тримається лише на добросовісних та ініціативних низових виконавцях. А всі помилки і зловживання таких «управлінців» заливають купою бюджетних грошей, здертою з нещасних платників податків.
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