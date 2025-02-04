Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был официально назначен министром финансов Норвегии. Это решение стало частью переформатирования правительства после выхода Центристской партии из коалиции из-за разногласий по энергетическому законодательству ЕС. Об этом пишет NRK.
Столтенберг стал министром финансов Норвегии
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Почему это важно?
Центристская партия, имеющая евроскептические взгляды, выступила против приведения норвежского законодательства в соответствие с европейскими энергодирективами. В результате восемь министров, включая министра финансов Трюгве Слагсвольда Ведума, подали в отставку.
Столтенберг, имеющий многолетний опыт в политике, возвращается в правительство, чтобы усилить команду премьер-министра Йонаса Гара Стере.
Опыт Столтенберга
- В первый раз стал министром в 1993 году.
- Дважды занимал должность премьер-министра Норвегии (2000−2001, 2005−2013).
- Возглавлял НАТО в течение 10 лет, покинул пост в октябре 2024 года.
Реакция экспертов
Норвежские эксперты считают назначение Столтенберга шагом к усилению правительства. «Думаю, что он возвращается, потому что искренний интерес к Норвегии и экономической политике. Я могу это расценить только как стремление максимально усилить команду», — отметил главный экономист Sparebank1 Markets Харальд Магнус Андреассен.
Перспективы выборов
В сентябре 2025 г. в Норвегии состоятся парламентские выборы. Рабочая партия, которая находится на втором-третьем местах в опросах, сталкивается с конкуренцией со стороны консервативной Партии прогресса, которая является фаворитом выборов.
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Комментарии - 1
Чомусь на хірурга треба вчитись вісім років, потім довго стажуватись і проходити купу тестів, перш ніж допустять до оперування. Те саме стосується пілота літака. А от керувати всією медициною чи всією авіацією може, наприклад, лижний інструктор чи масажистка. Аби тільки вони були своїми у вищих колах державної бюрократії.
От і виходить, що насправді в держсекторі ніхто нічим не керує. Система якось тримається лише на добросовісних та ініціативних низових виконавцях. А всі помилки і зловживання таких «управлінців» заливають купою бюджетних грошей, здертою з нещасних платників податків.