Столтенберг стал министром финансов Норвегии

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был официально назначен министром финансов Норвегии. Это решение стало частью переформатирования правительства после выхода Центристской партии из коалиции из-за разногласий по энергетическому законодательству ЕС. Об этом пишет NRK.

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Почему это важно?

Центристская партия, имеющая евроскептические взгляды, выступила против приведения норвежского законодательства в соответствие с европейскими энергодирективами. В результате восемь министров, включая министра финансов Трюгве Слагсвольда Ведума, подали в отставку.

Столтенберг, имеющий многолетний опыт в политике, возвращается в правительство, чтобы усилить команду премьер-министра Йонаса Гара Стере.

Опыт Столтенберга

В первый раз стал министром в 1993 году.

Дважды занимал должность премьер-министра Норвегии (2000−2001, 2005−2013).

Возглавлял НАТО в течение 10 лет, покинул пост в октябре 2024 года.

Реакция экспертов

Норвежские эксперты считают назначение Столтенберга шагом к усилению правительства. «Думаю, что он возвращается, потому что искренний интерес к Норвегии и экономической политике. Я могу это расценить только как стремление максимально усилить команду», — отметил главный экономист Sparebank1 Markets Харальд Магнус Андреассен.

Перспективы выборов

В сентябре 2025 г. в Норвегии состоятся парламентские выборы. Рабочая партия, которая находится на втором-третьем местах в опросах, сталкивается с конкуренцией со стороны консервативной Партии прогресса, которая является фаворитом выборов.