Швейцарская банковская группа UBS Group AG объявила о запуске программы обратного выкупа акций (buyback) на сумму $3 млрд до конца 2025 года. Об этом сообщает Reuters.
Швейцарская банковская группа UBS запустит buyback на $3 миллиарда
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Что известно
Кредитор планирует выкупить акции на $1 млрд в первой половине этого года и на $2 млрд во второй половине года.
Группа будет стремиться сохранить целевой показатель основного капитала первого уровня (CET1) на уровне около 14%.
Также UBS опубликовала отчет за 4 квартал 2024 года, согласно которому ее чистая прибыль составила $770 млн против ожидавших аналитиками $483 млн.
Общая выручка выросла на 7% до $11,6 млрд в годовом исчислении, что немного превзошло консенсус-прогноз компании в $11,5 млрд.
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