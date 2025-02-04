Курс валют на 4 февраля: доллар в банках прибавил пять копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке и продаже прибавил 5 копеек. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и не изменился в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке снизился на 6 копейки, а в продаже на 4 копейки. Евро прибавил 5 копеек в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,55−42,15 грн, евро покупают за 42,80 грн, а продают за 43,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,84−41,89, евро — 43,25−43,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,65−41,70 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,95−42,99 грн/евро.

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