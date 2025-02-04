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4 февраля 2025, 8:46 Читати українською

Нацбанк назначил нового главу департамента закупок

Директором Департамента закупок Нацбанка Украины с 3 февраля 2025 года назначено Лесю Колесан. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Директором Департамента закупок Нацбанка Украины с 3 февраля 2025 года назначено Лесю Колесан.
Фото: bank.gov.ua

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Что известно

К сфере ее ответственности в этой должности будет принадлежать, в частности:

  • методологическое обеспечение процесса закупочной деятельности;
  • координация в структуре Национального банка процесса планирования закупок, обеспечения организации и проведение закупок товаров, работ и услуг на средства Национального банка;
  • обеспечение деятельности Комиссии по закупкам Национального банка, а также уполномоченных лиц Национального банка, ответственных за организацию и проведение закупок;
  • методологическое обеспечение и организация договорной работы по договорам по вопросам, связанным с обеспечением деятельности Национального банка, заключение и сопровождение договоров о закупке.

Департамент закупок относится к вертикали подчинения «Финансово административный и операционный блок», общее руководство и контроль за деятельностью которой осуществляет заместитель Председателя Национального банка Ярослав Матузка.

Кто такая Леся Колесан

Опыт работы Леси Колесан в сфере государственных и публичных закупок составляет около 18 лет, в том числе почти десять из них — на руководящих должностях в Нацбанке.

С августа 2024 г. она исполняла обязанности директора Департамента закупок Национального банка. Также Леся Колесан с 2022 года отнесена к кадровому резерву на должность директора Департамента закупок Национального банка.

На должность директора Департамента закупок она переведена с должности начальника управления публичных закупок этого департамента.

В Национальном банке начала работу с 2007 года, начав карьеру как ведущий экономист отдела договорных отношений Хозяйственно-эксплуатационного управления Национального банка.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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