Директором Департамента закупок Нацбанка Украины с 3 февраля 2025 года назначено Лесю Колесан. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк назначил нового главу департамента закупок
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
К сфере ее ответственности в этой должности будет принадлежать, в частности:
- методологическое обеспечение процесса закупочной деятельности;
- координация в структуре Национального банка процесса планирования закупок, обеспечения организации и проведение закупок товаров, работ и услуг на средства Национального банка;
- обеспечение деятельности Комиссии по закупкам Национального банка, а также уполномоченных лиц Национального банка, ответственных за организацию и проведение закупок;
- методологическое обеспечение и организация договорной работы по договорам по вопросам, связанным с обеспечением деятельности Национального банка, заключение и сопровождение договоров о закупке.
Департамент закупок относится к вертикали подчинения «Финансово административный и операционный блок», общее руководство и контроль за деятельностью которой осуществляет заместитель Председателя Национального банка Ярослав Матузка.
Кто такая Леся Колесан
Опыт работы Леси Колесан в сфере государственных и публичных закупок составляет около 18 лет, в том числе почти десять из них — на руководящих должностях в Нацбанке.
С августа 2024 г. она исполняла обязанности директора Департамента закупок Национального банка. Также Леся Колесан с 2022 года отнесена к кадровому резерву на должность директора Департамента закупок Национального банка.
На должность директора Департамента закупок она переведена с должности начальника управления публичных закупок этого департамента.
В Национальном банке начала работу с 2007 года, начав карьеру как ведущий экономист отдела договорных отношений Хозяйственно-эксплуатационного управления Национального банка.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии