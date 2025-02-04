За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 270 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 842 930 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 февраля: 1270 российских оккупантов, 18 танков и 92 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 842930 (+1270) человек,
- танков — 9938 (+18) ед,
- боевых бронированных машин — 20709 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 22655 (+66) ед,
- РСЗО — 1269 (+1) ед,
- средства ПВО — 1053 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 24003 (+92),
- крылатые ракеты — 3054 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 35921 (+123) ед,
- специальная техника — 3733 (+2)
Источник: Минфин
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