Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о планах обновить дизайн купюр евро впервые за 23 года с момента их введения. Целью перемен является создание более привлекательных и удобных банкнот. Об этом сообщает Independent.
ЕЦБ планирует обновить дизайн банкнот евро
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Новые темы для дизайна
На банкнотах евро изображены безымянные мосты и окна, но новый дизайн может включать две основные темы:
- Известные европейцы среди кандидатов — греческая оперная певица Мария Каллас, композитор Людвиг ван Бетховен, польско-французская ученая Мария Кюри, испанский писатель Мигель де Сервантес, итальянский художник Леонардо да Винчи и австрийская активистка Берта фон Зуттнер. На оборотной стороне могут быть изображены культурные мероприятия или объекты, такие как песенный фестиваль или библиотека.
- Природа и институты: альтернативный вариант подразумевает изображение птиц и рек на лицевой стороне, а европейских институтов, включая ЕЦБ, — на обратной.
Почему это вызывает споры?
Предложенный дизайн может вызвать дискуссии, поскольку представляет только шесть из 20 стран еврозоны. Это может привести к недовольству со стороны других стран.
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Источник: Минфин
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