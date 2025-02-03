К закрытию межбанка курс доллара вырос на 1 копейку в продаже. Евро выросло на 11 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 3 февраля: евро выросло на межбанке
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Открытие 3 февраля
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Закрытие 3 февраля
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Изменения
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41,65/41,69
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41,65/41,70
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0 /1
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42,59/42,62
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42,70/42,74
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11/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,10 грн. Евро покупают за 42,85 грн., а продают за 43,50 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,90−41,93, евро — 43,20−43,50 грн.
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Источник: Минфин
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