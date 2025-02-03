Курс валют на вечер 3 февраля: евро выросло на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 1 копейку в продаже. Евро выросло на 11 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 3 февраля Закрытие 3 февраля Изменения доллар 41,65/41,69 41,65/41,70 0 /1 евро 42,59/42,62 42,70/42,74 11/12

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,10 грн. Евро покупают за 42,85 грн., а продают за 43,50 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,90−41,93, евро — 43,20−43,50 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.