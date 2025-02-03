В НБУ прогнозируют продолжение повышения ставки

Большинство членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка прогнозируют дальнейшее повышение учетной ставки в ближайшие месяцы. Об этом говорится в сообщении Нацбанка об итогах дискуссии членов КМП на состоявшемся 22 января заседании.

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«Большинство членов КМП усматривают необходимость дальнейшего усиления процентной политики для обеспечения должной привлекательности гривневых активов, удержания инфляционных ожиданий под контролем и возвращения инфляции на траекторию устойчивого замедления», — отмечается в сообщении.

В то же время, несколько членов Комитета предположили, что для достижения этой цели Нацбанку придется не только повышать учетную ставку, но и, возможно, изменить параметры операционного дизайна процентной политики для усиления конкуренции банков за срочные вклады населения в гривне.

В целом, решение о повышении учетной ставки с 13,5% до 14,5% на заседании 22 января поддержали 7 из 11 членов Комитета по монетарной политике.