Академия Минфин совместно с компанией Smart Family Office запускают бесплатный образовательный проект «Финансовая грамотность для военных». Проект создан при поддержке Athletes for Freedom Foundation и femida.us.
Академия Минфин будет обучать военных и ветеранов финансовой грамотности
Это комплексная программа обучения, разработанная с учетом вызовов войны и потребностей украинских военных, ветеранов и их семей.
Участники получат возможность повысить свою финансовую осведомленность и безопасность, преодолеть психологические барьеры в управлении средствами, научатся правильно ставить финансовые цели и достигать их.
Программа курса
Еженедельно спикеры вместе с профильными экспертами будут подробно раскрывать различные аспекты финансовой грамотности и поддержки военных и ветеранов.
Курс включает 9 тем:
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Особенности финансовой грамотности для военных, ветеранов и их семей.
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Выплаты и льготы для военных, механизмы их получения.
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Финансовая безопасность, страхование и юридическая защита активов.
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Психология финансов, барьеры в принятии финансовых решений.
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Управление личным бюджетом: распределение доходов и расходов.
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Финансовое планирование в условиях неопределенности.
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Реинтеграция в гражданскую жизнь после службы.
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Финансовая помощь и поддержка от государства (гранты, кредиты).
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Образовательные программы для военных, советы по трудоустройству.
👉 Первое видео уже можно посмотреть по ссылке.
Формат обучения
Видео будут выходить раз в неделю на сайте Академии Минфин. Продолжительность — от 15 до 45 минут в зависимости от темы.
Доступ к курсу предоставляется бесплатно и без временных ограничений. Вы можете смотреть видеоматериалы в любом порядке и в своем темпе.
Авторы курса и спикеры
Авторами программы являются опытные специалисты компании Smart Family Office. Это команда профессиональных консультантов, которые помогают украинцам грамотно инвестировать.
Спикером выступит Алина Шух — COO Smart Family Office, Financial Planning & Wealth Management Professional, CFI, преподаватель, лектор и колумнист, чемпионка и рекордсменка мира среди юниоров по легкой атлетике.
В выпусках Алина будет приглашать к обсуждению профильных экспертов по каждой теме, брать у них комментарии и интервью.
Среди приглашенных спикеров — специалисты Ассоциации предпринимателей-ветеранов, Veteran Hub, KSE, Lobby X, «Юридическая сотня».
Организаторы и партнеры проекта
Организатором проекта является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта «Минфин», который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах.
Обучение в Академии дает возможность украинцам даже в условиях войны получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.
Проект реализуется при поддержке партнеров:
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Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.
- femida.us — юридическая компания с 20-летним опытом, которая представляет интересы клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и IТ.
Приглашаем присоединиться к проекту и поделиться информацией с близкими, которым он будет полезен.
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