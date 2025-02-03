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3 февраля 2025, 16:20 Читати українською

Академия Минфин будет обучать военных и ветеранов финансовой грамотности

Академия Минфин совместно с компанией Smart Family Office запускают бесплатный образовательный проект «Финансовая грамотность для военных». Проект создан при поддержке Athletes for Freedom Foundation и femida.us.

Академия Минфин совместно с компанией Smart Family Office запускают бесплатный образовательный проект «Финансовая грамотность для военных».

Это комплексная программа обучения, разработанная с учетом вызовов войны и потребностей украинских военных, ветеранов и их семей.

Участники получат возможность повысить свою финансовую осведомленность и безопасность, преодолеть психологические барьеры в управлении средствами, научатся правильно ставить финансовые цели и достигать их.

Программа курса

Еженедельно спикеры вместе с профильными экспертами будут подробно раскрывать различные аспекты финансовой грамотности и поддержки военных и ветеранов.

Курс включает 9 тем:

  • Особенности финансовой грамотности для военных, ветеранов и их семей.

  • Выплаты и льготы для военных, механизмы их получения.

  • Финансовая безопасность, страхование и юридическая защита активов.

  • Психология финансов, барьеры в принятии финансовых решений.

  • Управление личным бюджетом: распределение доходов и расходов.

  • Финансовое планирование в условиях неопределенности.

  • Реинтеграция в гражданскую жизнь после службы.

  • Финансовая помощь и поддержка от государства (гранты, кредиты).

  • Образовательные программы для военных, советы по трудоустройству.

👉 Первое видео уже можно посмотреть по ссылке.

Формат обучения

Видео будут выходить раз в неделю на сайте Академии Минфин. Продолжительность — от 15 до 45 минут в зависимости от темы.

Доступ к курсу предоставляется бесплатно и без временных ограничений. Вы можете смотреть видеоматериалы в любом порядке и в своем темпе.

Авторы курса и спикеры

Авторами программы являются опытные специалисты компании Smart Family Office. Это команда профессиональных консультантов, которые помогают украинцам грамотно инвестировать.

Спикером выступит Алина Шух — COO Smart Family Office, Financial Planning & Wealth Management Professional, CFI, преподаватель, лектор и колумнист, чемпионка и рекордсменка мира среди юниоров по легкой атлетике.

В выпусках Алина будет приглашать к обсуждению профильных экспертов по каждой теме, брать у них комментарии и интервью.

Среди приглашенных спикеров — специалисты Ассоциации предпринимателей-ветеранов, Veteran Hub, KSE, Lobby X, «Юридическая сотня».

Организаторы и партнеры проекта

Организатором проекта является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта «Минфин», который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах.

Обучение в Академии дает возможность украинцам даже в условиях войны получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.

Проект реализуется при поддержке партнеров:

  • Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.

  • femida.us — юридическая компания с 20-летним опытом, которая представляет интересы клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и IТ.

Приглашаем присоединиться к проекту и поделиться информацией с близкими, которым он будет полезен.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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stas12345
stas12345
3 февраля 2025, 17:01
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Навчать піднімати бабла інвестуючи в мем коїни
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