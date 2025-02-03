В январе 2025 года Украина сократила импорт электроэнергии на 56% по сравнению с декабрем — до почти 189 тыс. МВт-час. Почти треть электроэнергии была поставлена из Польши. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity.
Украина сократила импорт электроэнергии в январе на 56%
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Причина сокращения
Сокращение импорта обусловлено, в том числе улучшением ситуации в энергосистеме и достаточности ресурса от внутренних производителей.
Польша заняла 30% в доле импорта, Венгрия — 25,5%, Словакия — почти 25%. В общем, импорт сократился по всем направлениям.
В то же время по сравнению с январем 2024 года импорт электроэнергии вырос более чем на 50%.
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Источник: Минфин
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