Украина сократила импорт электроэнергии в январе на 56%

В январе 2025 года Украина сократила импорт электроэнергии на 56% по сравнению с декабрем — до почти 189 тыс. МВт-час. Почти треть электроэнергии была поставлена из Польши. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Причина сокращения

Сокращение импорта обусловлено, в том числе улучшением ситуации в энергосистеме и достаточности ресурса от внутренних производителей.

Польша заняла 30% в доле импорта, Венгрия — 25,5%, Словакия — почти 25%. В общем, импорт сократился по всем направлениям.

В то же время по сравнению с январем 2024 года импорт электроэнергии вырос более чем на 50%.