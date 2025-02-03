ЕС предоставит 150 млн евро для двух жилых проектов в Украине

Совет Банка развития Совета Европы (БРРЭ) одобрил дополнительные 150 млн евро для двух жилых проектов в Украине. Деньги направят для ВПЛ и компенсации уничтоженного жилья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

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Что известно

В частности, был одобрен новый проект для Украины на 50 млн евро, который поможет внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) получить собственное жилье.

Финансирование нового проекта льготного кредитования для ВПЛ объемом 50 млн евро позволит обеспечить собственным жильем 1 460 украинских семей в течение 2025 года на наиболее доступных условиях. ВПЛ могут получить кредит в «Держмолодьжитло» по неизменной ставке в 3% годовых на срок до 30 лет с минимальным первым взносом 6% стоимости жилья, которое выбирает сам заемщик.

Также было принято решение о дополнительном финансировании в 100 млн евро проекта «HOME: Компенсация за уничтоженное жилье». Участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак рф жилье в виде сертификатов на приобретение жилья. Проект реализуется по всей территории Украины.

Дополнительное финансирование в рамках проекта HOME в размере 100 млн евро будет направлено на предоставление компенсации за более 2000 жилищных сертификатов, что позволит около 5700 украинцам получить компенсацию за уничтоженное жилье.

Напомним

В 2024 году Украина уже получила от БРРЕ 100 млн евро через проект HOME. Этот проект позволяет владельцам жилищных сертификатов, полученных по государственной программе компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье есть восстановление, приобрести новые дома вместо уничтоженных из-за российской агрессии.

Более 5000 граждан уже получили новое жилье. Около 1643 объектов жилой недвижимости уже приобретено за счет средств Банка развития совета Европы в 2024 году.

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