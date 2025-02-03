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3 февраля 2025, 11:37 Читати українською

ЕС предоставит 150 млн евро для двух жилых проектов в Украине

Совет Банка развития Совета Европы (БРРЭ) одобрил дополнительные 150 млн евро для двух жилых проектов в Украине. Деньги направят для ВПЛ и компенсации уничтоженного жилья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

Совет Банка развития Совета Европы (БРРЭ) одобрил дополнительные 150 млн евро для двух жилых проектов в Украине.
Фото: depositphotos

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Что известно

В частности, был одобрен новый проект для Украины на 50 млн евро, который поможет внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) получить собственное жилье.

Финансирование нового проекта льготного кредитования для ВПЛ объемом 50 млн евро позволит обеспечить собственным жильем 1 460 украинских семей в течение 2025 года на наиболее доступных условиях. ВПЛ могут получить кредит в «Держмолодьжитло» по неизменной ставке в 3% годовых на срок до 30 лет с минимальным первым взносом 6% стоимости жилья, которое выбирает сам заемщик.

Также было принято решение о дополнительном финансировании в 100 млн евро проекта «HOME: Компенсация за уничтоженное жилье». Участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак рф жилье в виде сертификатов на приобретение жилья. Проект реализуется по всей территории Украины.

Дополнительное финансирование в рамках проекта HOME в размере 100 млн евро будет направлено на предоставление компенсации за более 2000 жилищных сертификатов, что позволит около 5700 украинцам получить компенсацию за уничтоженное жилье.

Напомним

В 2024 году Украина уже получила от БРРЕ 100 млн евро через проект HOME. Этот проект позволяет владельцам жилищных сертификатов, полученных по государственной программе компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье есть восстановление, приобрести новые дома вместо уничтоженных из-за российской агрессии.

Более 5000 граждан уже получили новое жилье. Около 1643 объектов жилой недвижимости уже приобретено за счет средств Банка развития совета Европы в 2024 году.

Страхование жилья от последствий «прилета»

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+30
Я_ __
Я_ __
3 февраля 2025, 11:48
#
«ЄС надасть 150 млн євро для двох житлових проєктів в Україні»

напевно врешті решт, в ЄС побачать кінцевий заголовок (по результатам закінчення цих проектів): «ЄС надасть 150 млн євро для двох житлових проєктів для українських депутатів в Україні»

Ось такий заголовок цілком відповідав би реаліям України :)
+
+30
korvin29
korvin29
3 февраля 2025, 11:53
#
Нужно к депутатам добавить ТОП чиновников из Министерств и Ведомств, Прокуроров, Судей и не забыть местную власть, они тоже хотят новую виллу в Испании.
+
+15
Я_ __
Я_ __
3 февраля 2025, 11:59
#
Так так)


Бо ЄС та США нададуть кошти на одне, а в Україні це піде ПІД ЧАС ВІЙНИ на:
— барабани, овочерізки, дубові двері в бомбосховища
— червону та чорну ікру, а також біле, червоне та ігристе вино для полярників
— яйця по 17
— квартири в центрі Києва (ну бо батьки його бачте продали багато черешні)

ну і багато всього іншого потужного))
+
0
gorobezus
gorobezus
3 февраля 2025, 13:19
#
А можно поинтересоваться сколько людей жило в том же Бахмуте и прилегающих поселках? И сколько объектов недвижки там было уничтожено? Или нещасное Работино или Марьинка, Орехов, Гуляйполе, окрестности Покровска? Хоть кто-то что-то получил? Какова реальная потребность и сколько у нас есть денег чтобы ее закрыть?
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