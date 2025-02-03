Курс валют на 3 февраля: евро в банках потерял 31 копейку, в обменниках — 60 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 10 копеек, а в продаже 5 копеек. Евро подешевел на 26 копеек в покупке и на 31 копейку в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 4 копейки, а в продаже — на 3 копейки. Евро подешевел на 60 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,10 грн, евро покупают за 43,12 грн, а продают за 43,67 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,86−41,90, евро — 43,15−43,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,65−41,69 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,59−42,62 грн/евро.

Комментарий по курсу евро

Проседание котировок по евро по отношению к гривне по сравнению с концом прошлой недели — это реакция украинского межбанка на снижение евро по отношению к доллару на международных рынках. Реальных сделок на рынке пока нет.