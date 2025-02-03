Начавшееся еще в 2023 году падение объемов экспорта IT-услуг продолжается. По итогам 2024 года экспортная выручка ИТ-услуг уменьшилась на 4,1% и составила $6,45 миллиарда. Украинской экономике это принесло на $279 миллионов меньше по сравнению с результатами 2023 года. Об этом сообщает Львовский И Т Кластер со ссылкой на данные НБУ .

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Как изменился экспорт

Объем экспорта IT-услуг в последнем месяце 2024 составил $617 миллионов. Украинской экономике это принесло на $97 миллионов больше по сравнению с ноябрем. Также, эти показатели на 1% или $6 миллионов больше по сравнению с декабрем 2023 года.

ИТ-сектор продолжает оставаться крупнейшим экспортером услуг в Украине и обеспечивает значительные валютные поступления в экономику. Компьютерные услуги составляют 37,4% от общего объема экспортируемых услуг. Однако этот показатель несколько меньше, чем в прошлом году. Тогда он составил 41%. А в общей структуре экспорта Украины ИТ-сектор занимает второе место с 11,5%, уступая только продовольственным товарам.

Динамика экспорта ИТ-услуг в 2024 году

Несмотря на незначительный рост показателей в апреле, октябре и декабре 2024 года, общая динамика оставалась слабее, чем в 2023 году.

За первый квартал 2024 года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила около $1,59 миллиардов. Это на 5% меньше чем в аналогичный период в 2023 году.

Второй квартал года показал себя лучше. Об этом также свидетельствуют данные IT Research Ukraine 2024: 37% компаний считали этот период наиболее успешным при сборе данных для исследования. Совокупная экспортная выручка ИТ-услуг в апреле, мае и июне составила 1,62 миллиарда долларов. Это на $26 миллионов или же 1,6% больше по сравнению с первым кварталом. А наименее успешным этот квартал считает около ¼ опрошенных компаний.

Однако несмотря на хороший результат прошлого года, показатели второго квартала все равно на 5% хуже по сравнению с данными за аналогичный период в 2023 году. Эта разница в долларовом эквиваленте составляет $85 миллионов.

Хуже себя показал третий квартал. Он принес украинской экономике $1,57 млрд. Это на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Также его показатели на 2,8% или $46 миллионов меньше, чем в предыдущем квартале.

Несмотря на скромную положительную динамику по отношению к августу, сентябрь 2024 года имел самые плохие показатели по сравнению с аналогичными месяцами на протяжении всего периода полномасштабной войны.

Лучшим в 2024 году стал последний квартал. Его совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составляет около $1,67 миллиарда. Это на 6,2% или $98 миллионов больше третьего. В то же время, эти показатели все равно меньше, чем были в аналогичный период прошлого года на 2,1%.

Если же сравнивать полугодие, то вторая часть года была несколько лучше первой: на 1% или $32 миллиона. В то же время во втором полугодии 2023 года показатели были больше на $110 миллионов или же 3,3%.

География экспорта ИТ-услуг в 2024 году

Лидером среди стран, обеспечивавших выручку ИТ-отрасли в 2024 году, стали США. Они обеспечили $2,397 миллиарда валютных поступлений в Украину. Это 37,2% объемов всего IT-экспорта.

Далее следует Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии — 8,8% и $564,98 миллионов. Третье место заняла Мальта, обеспечив $501,19 миллиона, это 7,8%. Первую пятерку замыкают Кипр и Израиль. Они принесли 6,1% ($394,49 миллиона) и 4,6% ($296.66 миллиона) объемов экспортной выручки по статье компьютерных услуг соответственно.

В десятку стран, которые приносят больше выручки Украине, также вошли Швейцария, Германия, Польша, Эстония и Объединенные Арабские Эмираты. В целом эти 10 стран обеспечили $5,15 миллиардов, или же 79,9% объемов экспортной выручки за IT-услуги в 2024 году.

5 стран, в которых больше повысился объем экспорта ИТ-услуг в 2024 году по сравнению с 2023:

Гибралтар + 155,2%

Австралия + 25,3%

Объединенные Арабские Эмираты + 25,3%

Болгария +25,2%

Испания +22,4%

5 стран, в которых больше сократился объем экспорта ИТ-услуг в 2024 году по сравнению с 2023: