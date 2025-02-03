За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 300 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 841660 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 февраля: 1300 российских оккупантов, 12 танков и 118 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 841 660 (+1300) человек,
- танков — 9920 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 20685 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 22589 (+51) ед,
- РСЗО — 1268 (+1) ед,
- средства ПВО — 1053 (+3) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 23911 (+118),
- крылатые ракеты — 3054 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 35798 (+89) ед,
- специальная техника — 3731 (+2)
Источник: Минфин
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