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2 февраля 2025, 16:02 Читати українською

Кабмин разрешил бронировать 100% медработников государственных и коммунальных медучреждений

В Украине разрешили бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медучреждений. Соответствующее постановление Кабинета министров от 14 января, внесенное изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, обнародовано на Правительственном портале.

В Украине разрешили бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медучреждений.
Фото: freepik.com

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Подробности

В Министерстве здравоохранения объяснили, что могут быть забронированы все медицинские работники:

  • учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности,
  • заведений общественного здоровья,
  • учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе,
  • центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы.

При этом речь идет только о медицинских работниках, для остальных специалистов, работающих в медучреждениях — ограничения в бронировании остаются в силе.

Порядок был пересмотрен в связи с введенным в действие указом президента Украины решением Совета национальной безопасности и обороны от 5 декабря 2024 года «О противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере здравоохранения в особый период».

Основная цель мер — обеспечить качественную и своевременную медицинскую и реабилитационную помощь как военнослужащим, так и гражданским гражданам Украины.

В решении говорилось о необходимости пересмотра условий бронирования медиков, а также запрете на назначение лиц с медицинским образованием на немедицинские должности военной службы, если они сами не изъявили такого желания.

Ранее медицинские учреждения, признанные критически важными, могли забронировать лишь до 50% военнообязанных мужчин, а увеличение этой доли возможно было только по отдельному решению министра обороны.

Значительная часть военнообязанных в медучреждениях — медики-женщины. Их количество ранее также учитывалось при определении доли военнообязанных, которые могут быть забронированы. Однако эта норма была изменена, а процент бронирования рассчитывается исключительно от числа военнообязанных мужчин.

Поэтому, чтобы обеспечить надлежащую работу, больницы вынуждены были постоянно обращаться за дополнительными разрешениями для бронирования более 50% военнообязанных мужчин.

«Принятое решение о бронировании 100% медиков устраняет необходимость обращаться за отдельными разрешениями, что уменьшает нагрузку как на больницы, так и на Министерство обороны», — отметили в Минздраве.

По данным ведомства, на сегодняшний день около 75% раненых военнослужащих проходят лечение именно в гражданских медучреждениях. Поэтому такое решение позволит обеспечить предоставление медицинской помощи как военным, так и гражданским в необходимом объеме.

В то же время потребности Вооруженных сил Украины и сектора обороны в медиках, которые могут быть мобилизованы из гражданских медучреждений, будут обеспечиваться через механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых нуждается.

«Разбронирование» будет происходить по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил по потребностям в тех или иных специалистах-медиках.

Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами портала «Дия», согласно порядку бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время.

После разбронирования специалисты будут мобилизовать в Вооруженные Силы или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы.

У кого еще нет ограничений в бронировании

В Минздраве напомнили, что кроме медицинских работников ограничений в бронировании не имеют также:

  • Сотрудники предприятий, определенных Минстратегпромом как критически важные для экономики и оборонно-промышленного комплекса.
  • Работники специализированных учреждений ООН, иностранных дипломатических учреждений, представительств международных организаций, международных судебных органов, а также международных и неправительственных организаций, членами или участниками которых являются Украина в соответствии с международными договорами.
  • Члены штатных сборных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также спорту лиц с инвалидностью (перечень утверждается Минмолодежьспорта).
  • Сотрудники критически важных учреждений топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование энергетической и газотранспортной систем, определены Минэнерго.
  • Специалисты по техническому администрированию Единого государственного вебпортала электронных услуг, а также поставщики электронных коммуникационных услуг и сетей, определены Минцифрами и включены в аварийно-восстановительные бригады.
  • Протезисты, техники и инженеры-протезисты, за последние три месяца работали не менее 50% рабочего времени (с соответствующим обоснованием).
  • Священнослужители по перечню должностей, утвержденному ДЭСС.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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