Нацбанк предлагает упростить порядок открытия и закрытия счетов поставщиками платежных услуг

Национальный банк предлагает обновить порядок открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Целью обновления является упрощение порядка открытия и закрытия счетов отдельным категориям пользователей, а также приведение его в соответствие с требованиями законодательства.

В частности, регулятор предлагает исключить нормы по представлению обособленными подразделениями юридических лиц-нерезидентов и их представительствами копий документов о взятии на учет в контролирующем органе, поскольку такая информация будет содержаться в Едином государственном реестре.

Также предлагается определить порядок открытия банками корреспондентского счета Европейскому инвестиционному банку и открытие финансовыми учреждениями платежных счетов резидентам Украины в национальной валюте.

Кроме того, Нацбанк планирует:

урегулировать вопрос закрытия счетов обособленных подразделений юридических лиц-нерезидентов в случае их ликвидации и использования ликвидатором одного счета;

урегулировать вопрос перечисления средств в случае отзыва лицензии поставщика платежных услуг, прекращения предоставления услуг или банкротства.

Соответствующие нормы содержат проект постановления правления НБУ. Регулятор принимает замечания и предложения по 19 февраля 2025 включительно.