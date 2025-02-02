Национальный банк предлагает обновить порядок открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Нацбанк предлагает упростить порядок открытия и закрытия счетов поставщиками платежных услуг
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Целью обновления является упрощение порядка открытия и закрытия счетов отдельным категориям пользователей, а также приведение его в соответствие с требованиями законодательства.
В частности, регулятор предлагает исключить нормы по представлению обособленными подразделениями юридических лиц-нерезидентов и их представительствами копий документов о взятии на учет в контролирующем органе, поскольку такая информация будет содержаться в Едином государственном реестре.
Также предлагается определить порядок открытия банками корреспондентского счета Европейскому инвестиционному банку и открытие финансовыми учреждениями платежных счетов резидентам Украины в национальной валюте.
Кроме того, Нацбанк планирует:
- урегулировать вопрос закрытия счетов обособленных подразделений юридических лиц-нерезидентов в случае их ликвидации и использования ликвидатором одного счета;
- урегулировать вопрос перечисления средств в случае отзыва лицензии поставщика платежных услуг, прекращения предоставления услуг или банкротства.
Соответствующие нормы содержат проект постановления правления НБУ. Регулятор принимает замечания и предложения по 19 февраля 2025 включительно.
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