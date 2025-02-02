За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 320 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 840 360 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 февраля: 1 320 российских оккупантов, 6 танков и 99 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 840360 (+1320) человек,
- танков — 9908 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 20667 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 22538 (+45) ед,
- РСЗО — 1267 (+1) ед,
- средства ПВО — 1050 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 23793 (+99),
- крылатые ракеты — 3054 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 35709 (+80) ед,
- специальная техника — 3729 (+2).
Источник: Минфин
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