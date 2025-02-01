НБУ за неделю продал на межбанке $580 миллионов

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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $179,99 млн.

С начала 2025 года НБУ на межбанке:

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