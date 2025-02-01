Национальный банк в течение недели, с 27 по 31 января, купил на межбанковском валютном рынке $6,09 млн. и продал $582,35 млн. Чистая продажа валюты составила $576,26 млн против $756,25 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю продал на межбанке $580 миллионов
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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $179,99 млн.
С начала 2025 года НБУ на межбанке:
- купил $6,33 млн;
- продал $3 391,83 млн;
- чистая продажа валюты — $3 385,5 млн.
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Источник: Минфин
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