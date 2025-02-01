За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 430 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 839 040 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 31 января: 1 430 российских оккупантов, 9 танков и 121 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 839040 (+1430) человек,
- танков — 9902 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 20653 (+22) ед,
- артиллерийских систем — 22493 (+48) ед,
- РСЗО — 1266 (+1) ед,
- средства ПВО — 1050 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 23694 (+121),
- крылатые ракеты — 3054 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 35629 (+77) ед,
- специальная техника — 3727 (+1).
Источник: Минфин
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