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1 февраля 2025, 12:00 Читати українською

Может ли этот новый мем-коин превзойти DOGE? Скрытый бриллиант готов к росту на 17 500%

Рынок мем-коинов бурлит от нового претендента, который обещает затмить крупнейшие имена в криптоистории. Спекулянты гонятся за следующей «луной», а этот скрытый бриллиант готов к взрывному росту на 17 500%, который может оставить даже Dogecoin (DOGE) далеко позади. Первые слухи от криптоаналитиков уже называют BeerBear следующим большим явлением — не упустите эту возможность!

Рынок мем-коинов бурлит от нового претендента, который обещает затмить крупнейшие имена в криптоистории.

Dogecoin (DOGE): Пионер мем-коинов

Dogecoin, оригинальная мем-коина, прошел невероятный путь с момента своего создания как шутка. Благодаря сильному сообществу и огромному вниманию, благодаря таким фигурам, как Илон Маск, DOGE стал знакомым именем в мире криптовалют.

График Dogecoin (DOGE) показывает явный нисходящий тренд, с постоянными потерями стоимости на протяжении последней недели. Цена не смогла удержать значительное восходящее движение, показывая сильное сопротивление на более высоких уровнях. После достижения $0.3783 цена упала и сейчас торгуется значительно ниже на уровне $0.3332, что сигнализирует об отсутствии покупательского давления.

Кроме того, объем торгов резко снизился (-48,17% за 24 часа), что дополнительно подтверждает ослабление интереса со стороны трейдеров. Рыночная капитализация осталась относительно стабильной, но без новых покупателей или катализаторов, DOGE вряд ли восстановится в ближайшее время. Актив находится в длительном периоде снижения, и, без признаков разворота, ожидается, что нисходящий тренд продолжится.

BeerBear: Ракета к стремительному профиту уже стратовала!

Время идет — пресейл BeerBear в самом разгаре, и каждая секунда промедления стоит вам упущенного шанса заработать до 1900%! Цена стартует с невероятных $0.0003 за токен, но растет с каждой минутой. Скидки 2-го этапа не будут длиться вечно!

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Заключение

Хотя Dogecoin сохраняет свою позицию как пионер, BeerBear представляет собой будущее спекуляций на мем-коинах. С значительно более низкой ценой входа и потенциалом для взрывного роста, BeerBear предлагает трейдерам то, что DOGE уже не может предоставить: огромный потенциал для возврата инвестиций.

Независимо от того, опытный ли вы трейдер или только начинаете свой путь в криптовалюты, BeerBear — это возможность, которую вы ждали. Аналитики согласны, что у него есть все шансы стать инвестицией первого класса в 2025 году. Не упустите шанс поймать волну — хватайте свои пакеты BeerBear до того, как рынок проснется и осознает его потенциал!

Сайт проекта:https://beerbear.io

Источник: Минфин
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