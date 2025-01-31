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31 января 2025, 19:05 Читати українською

Доход Apple от подписок достиг почти $100 миллиардов

Компания Apple объявила о рекордных финансовых результатах за 2024 год, в частности, впечатляющий доход от сервисов подписки, приблизившийся к отметке в $100 миллиардов. CEO компании Тим Кук сообщил, что доход от этой категории услуг достиг самого высокого уровня за всю историю Apple. Об этом пишет TechCrunch.

Компания Apple объявила о рекордных финансовых результатах за 2024 год, в частности, впечатляющий доход от сервисов подписки, приблизившийся к отметке в $100 миллиардов.
Фото Pixabay

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Отчет

В 2024 году Apple заработала почти 100 миллиардов долларов благодаря своим многочисленным сервисам подписки, среди которых iCloud, Apple Music, Apple TV+ и другие. Этот впечатляющий показатель свидетельствует о растущей популярности и востребованности услуг Apple среди пользователей.

Особенно успешным стал четвертый квартал 2024 года, когда доход от сервисов достиг рекордного значения в 26,3 миллиарда долларов. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году.

Подразделение сервисов Apple включает широкий спектр услуг, включая транзакции в App Store, а также подписки на различные платформы и сервисы. Общее количество активных подписок на сервисы Apple, учитывая посторонние приложения в App Store, превышает 1 миллиард.

Подробности

Компания также отметила значительный рост популярности таких сервисов как Apple Arcade и Apple Fitness+, а также растущую популярность функции Apple Tap to Pay для iPhone, позволяющей осуществлять бесконтактные платежи.

В ходе финансового отчета инвесторы интересовались, как изменения в регуляторной политике могут повлиять на доходы Apple. Финансовый директор компании Кеван Парех уклонился от прямого ответа на этот вопрос, отметив лишь, что вовлеченность клиентов растет во всех сервисах, среди всей клиентской базы и в разных регионах мира.

Источник: Минфин
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