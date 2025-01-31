К закрытию межбанка курс доллара упал на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро упало на 26 копеек в покупке и на 23 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 31 января: евро и доллар подешевели на межбанке
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Открытие 31 января
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Закрытие 31 января
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Изменения
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41,76/41,79
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41,65/41,69
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11 /10
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43,45/43,46
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43,19/43,23
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26/23
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,60−42,15 грн. Евро покупают за 43,38 грн., а продают за 43,98 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,90−41,93, евро — 43,75−43,90 грн.
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