Курс валют на вечер 31 января: евро и доллар подешевели на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро упало на 26 копеек в покупке и на 23 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 31 января Закрытие 31 января Изменения доллар 41,76/41,79 41,65/41,69 11 /10 евро 43,45/43,46 43,19/43,23 26/23

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,60−42,15 грн. Евро покупают за 43,38 грн., а продают за 43,98 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,90−41,93, евро — 43,75−43,90 грн.

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