Укрпочта выставляет на аукцион российские имперские револьверы. Первый лот — «Наган» 1915 года (фото)

Укрпочта и Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины разыграют демилитаризованные револьверы «Наган» на аукционах с 31 января по 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Электронные торги стартуют в системе Прозорро.Продажи. Отмечается, что вырученные средства будут переданы Силам обороны.

Отмечается, что в общей сложности будут выставлены 11 демилитаризованных револьверов «Наган», изготовленных на Императорском Тульском вооруженном заводе в начале XX века. Первый лот датируется 1915 годом, а остальные револьверы — периодом 1906−1914 годов.

Все 11 револьверов будут продаваться отдельными лотами. Каждое такое оружие имеет паспорт о демилитаризации, выполненный концерном Укроборонпром.

Первый лот

Сегодня, 31 января, стартовал первый аукцион, где представлен револьвер системы «Наган» калибра 7,62 мм с серийным номером 11797. Он был произведен на Императорском Тульском вооруженном заводе в 1915 году.

Стартовая цена лота составляет 5000 гривен. Победителя объявят 7 февраля 2025 года.

Откуда в Укрпочте появилось оружие

До обретения независимости в Украине функционировало Министерство связи РСФСР, которое обеспечивало доставку пенсий и других денежных выплат. Для безопасности работников им предоставлялось право на ношение и использование служебного огнестрельного оружия при исполнении служебных обязанностей.

Со временем функция «Наганов» как служебного вооружения подошла к концу, и на сегодняшний день они демилитаризованы и обозначены как макеты массо-габаритных образцов для дальнейшей реализации.

«Все револьверы, выставляемые на аукцион, имеют соответствующие экспертные выводы, подтверждающие их непригодность к стрельбе», — говорится в сообщении Укрпочты.