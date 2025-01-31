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31 января 2025, 15:56 Читати українською

Евро продолжит падать на расхождении в политике ЕЦБ и ФРС — Bloomberg

Трейдеры наращивают ставки на расширение дивергенции курсов монетарной политики в Европе и США, что открывает путь к дальнейшему ослаблению евро, пишет Bloomberg.

Трейдеры наращивают ставки на расширение дивергенции курсов монетарной политики в Европе и США, что открывает путь к дальнейшему ослаблению евро, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноСлабые показатели инфляции в Германии и Франции в пятницу укрепили мнение, что ЕЦБ продолжит смягчение политики в этом году после снижения ставки в четверг.
Фото Pixabay

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Слабые показатели инфляции в Германии и Франции в пятницу укрепили мнение, что ЕЦБ продолжит смягчение политики в этом году после снижения ставки в четверг. В то же время ФРС оставила ставки без изменений в среду и намекнула на паузу, повысив потенциальную привлекательность доллара.

Главный вопрос сейчас заключается в том, насколько глубоким будет падение евро, и многие прогнозисты полагают, что паритет с долларом возможен в ближайшие месяцы. Трейдеры полностью учитывают три дополнительных снижения ставок ЕЦБ до конца года и предсказывают, что существует почти 30%-ная вероятность четвертого акта смягчения. Центральному банку, возможно, придется принять более решительные меры, если Трамп выполнит свое обещание ввести торговые тарифы.

Детали

Опубликованные в пятницу данные отразили падение инфляции в Германии и неожиданно устойчивый показатель во Франции. Днем ранее отчет показал, что рост ВВП еврозоны застопорился в четвертом квартале. В то же время, устойчивый рост США добавляет аргументов в пользу того, что ФРС воздержится от смягчения.

После падения до двухлетнего минимума на $1.0178 ранее в этом месяце, евро частично отыграл потери на фоне облегчения, когда Трамп не ввел тарифы на импорт из Европы в первые дни своего президентства.

EUR/USD упала до $1.0366 в пятницу и несет потери с начала торговой недели.

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Источник: Минфин
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