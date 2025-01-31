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31 января 2025, 15:23 Читати українською

НБУ прогнозирует, что украинцы начнут возвращаться из-за границы с 2026 года

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал прогноз о миграционных процессах в стране. Согласно Инфляционному отчету за январь 2025 года, в 2025 году из Украины уедут еще 200 тысяч человек, но с 2026 года начнется волна возвращения.

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал прогноз о миграционных процессах в стране.

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Основные прогнозы НБУ:

  • В 2025 году чистый отток мигрантов составит 200 тысяч человек.
  • В 2026 году ожидается возвращение 200 тысяч украинцев.
  • В 2027 году волна возвращения ускорится до 500 тысяч человек.

Почему это важно?

В 2024 году из Украины уехало около 500 тысяч человек, что соответствовало ожиданиям НБУ. Однако доля желающих вернуться уменьшается из-за дальнейшей адаптации украинцев за границей. Это делает массовый и быстрый возврат маловероятным в ближайшие годы.

Последствия для экономики

Наблюдаемый в Украине дефицит рабочей силы сохранится. Однако НБУ считает, что изменение политики принимающих мигрантов стран и активные меры украинского правительства могут стимулировать возвращение. Также важным фактором является снижение рисков безопасности в Украине.

В случае ускорения возвращения мигрантов потребительский спрос возобновится быстрее, но это может привести к временному росту безработицы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Бедный папа
Бедный папа
31 января 2025, 15:34
#
> активные меры украинского правительства могут стимулировать возвращение

«активные меры» посредством бусиков
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0
Я_ __
Я_ __
31 января 2025, 15:41
#
«НБУ прогнозує, що українці почнуть повертатися із закордону з 2026 року»

Тобто за «логікою» НБУ, кріпак вирвався з кріпацтва, поїхав подалі від війни, туди де не літають ракети, де тебе (твого чоловіка, брата, хлопця, батька) не можуть бусифікувати попутно зламавши йому руку/ногу/шию, не можуть вбити в будівлі тцк, туди де нормальні умови життя, і все це, щоб потім повернутись назад до пана і продовжувати бути кріпаком?))00)00)00)00)0)00)0)000)))00))00)

Особливо родини тих, хто вирвався з цього п1д ц@ лісами і горами, от вони ну точно захочуть «повернутися» і друзів та знайомих всіх своїх переконають в цьому, ага :)

Вчергове влада показує людям, що влада максимально відірвана від реалій і абсолютно не розуміє того, що українцям потрібно. Щодня самі люди в мережі ширять викрадення та побиття людей поліцаями та гоблінами з тцк, щодня люди стають свідками чергових ракетних ударів кацапстану, щодня люди бачать рівень корупції у владі на тендерах, а після того, як по суті з бюджету вкрали 40 мільярдів на прострочені 120 мм та 82 мм міни і НІКОГО не посадили за це, всім стає раптом зрозуміло, що до Європи нам, як до Берліну босими ногами.

Вологі фантазії НБУ з приводу «офіційної» інфляції, з приводу «зростання» зарплат, з приводу «підвищення» ВВП (в умовах кадрового голоду, відтоку платників податків, закриття і перенесення підприємств, втрати територій де розташовувалися багато підприємств котрі насичували бюджет) — це лише мрії НБУ, як і «повернення» українців :)
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Я_ __
Я_ __
31 января 2025, 15:43
#
«Прогнози» це не сильна сторона нашої влади, це ж не корупція, це не красти мільйони/мільярди на завищенні тендерних цін))

Всі побачили рівень «прогнозування» української влади, коли затвердивши бюджет на 2024 рік, вже в червні місяці 2024 року виявили, що в бюджеті не вистачає 500 мільярдів грн :)

Тут напевно та сама пісня, прогнозують одне — буде інше, обіцяють перед виборами одне — буде інше, країна кривих дзеркал :)
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0
Loginnnnn
Loginnnnn
31 января 2025, 15:45
#
Зниження безпекових ризиків красиво звучит: сначала зниження безпеки — негатив, безпекові ризики тоже негатив, по идее полностью словосочетание означает что-то позитивное, но мною лично воспринимается как что-то негативное
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