НБУ прогнозирует, что украинцы начнут возвращаться из-за границы с 2026 года

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал прогноз о миграционных процессах в стране. Согласно Инфляционному отчету за январь 2025 года, в 2025 году из Украины уедут еще 200 тысяч человек, но с 2026 года начнется волна возвращения.