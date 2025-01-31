Пробитое колесо, неисправность двигателя, эвакуация авто или другие трудности могут постичь водителя в любой стране. Если в Украине решить такие ситуации просто, то за границей они могут стать настоящим испытанием.
Помощник автомобилистов за рубежом от Minfin.com.ua и Антишколы
Minfin.com.ua совместно с Антишколой создали помощник для автомобилистов за рубежом, в котором собрали ключевые фразы и слова на английском языке, которые помогут решить любую проблему в пути.
В помощнике вы найдете:
- ⚙️ топ-10 самых популярных проблем в пути
- 💁♀️ популярные проблемы в пути. Вспомогательные фразы на английском
- 🧚 специальные предложения от Минфин и Антишколы
- 🚙 описание общего строения автомобиля на двух языках
- 🌎 словосочетания и слова для решения популярных проблем
- 📄 что делать в случае ДТП: пошаговая инструкция
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Источник: Минфин
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