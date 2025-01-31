Помощник автомобилистов за рубежом от Minfin.com.ua и Антишколы

Пробитое колесо, неисправность двигателя, эвакуация авто или другие трудности могут постичь водителя в любой стране. Если в Украине решить такие ситуации просто, то за границей они могут стать настоящим испытанием.

Minfin.com.ua совместно с Антишколой создали помощник для автомобилистов за рубежом, в котором собрали ключевые фразы и слова на английском языке, которые помогут решить любую проблему в пути.

В помощнике вы найдете:

⚙️ топ-10 самых популярных проблем в пути

💁‍♀️ популярные проблемы в пути. Вспомогательные фразы на английском

🧚 специальные предложения от Минфин и Антишколы

🚙 описание общего строения автомобиля на двух языках

🌎 словосочетания и слова для решения популярных проблем

📄 что делать в случае ДТП: пошаговая инструкция

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