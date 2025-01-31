Платежная система Visa продемонстрировала значительный прогресс в первом фискальном квартале 2025 года, достигнув рекордного количества цифровых платежей и токенизированных транзакций. Об этом заявил генеральный директор компании Райан Макинерни во время конференц-звонка с аналитиками.
Visa фиксирует рекордные цифровые платежи и рост токенизации
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Основные достижения Visa:
- Общий объем платежей через Visa составил около $4 триллионов, причем более 60% транзакций было совершено в цифровом формате.
- Количество учетных данных, выпущенных компанией, выросло на 7% до 4,7 миллиарда.
- Число токенов увеличилось на 44% до 12,6 миллиарда.
Почему токенизация важна?
Токенизация, которая заменяет конфиденциальные данные карты уникальными токенами, существенно повышает безопасность и эффективность платежей. По словам Макинерни, в сфере электронной коммерции токенизированные транзакции имеют на 6% более высокий уровень одобрения и на 30% более низкий уровень мошенничества.
Бесконтактные платежи на пике популярности
Visa также активно развивает бесконтактные платежи. В настоящее время 74% всех очных транзакций компании осуществляются бесконтактно. В США этот показатель вырос на 13 процентных пунктов до 57%. Кроме того, функция «tap to add» (добавление карты одним касанием) доступна для 60% кредитных и дебетовых карт.
Финансовые ожидания
Финансовый директор Visa Крис Су сообщил, что компания ожидает роста чистого дохода на высоком однозначном или низком двузначном уровне в текущем квартале. Это говорит о том, что Visa продолжает укреплять свои позиции на рынке цифровых платежей.
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