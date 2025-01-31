Национальный банк с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин НБУ с 3 февраля 2025 г. вводит верификацию учетных записей пользователей с использованием системы BankID НБУ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Интернет-магазин нумизматической продукции НБУ вводит верификацию через BankID
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Зарегистрированные пользователи, уже имеющие учетную запись (аккаунт) на сайте интернет-магазина, получат соответствующее сообщение на электронный адрес, указанный ими при регистрации. После этого им будет доступна процедура верификации.
Новые пользователи, которые будут регистрироваться на сайте интернет-магазина с 3 февраля 2025 года, смогут пройти идентификацию и верификацию лица с использованием системы BankID НБУ сразу во время регистрации.
Как пройти верификацию через BankID НБУ
Для успешной верификации пользователя через Систему BankID НБУ нужно предпринять следующие шаги:
- нажать на отметку с логотипом BankID НБУ, отображенную на экране пользователя при входе в личный кабинет интернет-магазина;
- после перенаправления на страницу системы BankID НБУ выбрать из списка один из банков Украины, где у пользователя уже есть открытый счет;
- пройти многофакторную аутентификацию на стороне избранного банка;
- предоставить банку согласие на передачу персональных данных.
После прохождения процедуры верификации пользователь будет проинформирован о ее результате в личном кабинете.
Также в НБУ обратили внимание, что:
- верификация зарегистрированных пользователей интернет-магазина будет производиться поэтапно. Ожидайте соответствующего сообщения о необходимости прохождения верификации. До получения такого сообщения зарегистрированные пользователи могут пользоваться услугами интернет-магазина без верификации;
- для пользователей, подтвердивших свои учетные данные с использованием системы BankID НБУ, дальнейшая аутентификация в личном кабинете интернет-магазина (для входа) будет осуществляться с использованием существующих идентификаторов (электронная почта и пароль) без повторного подтверждения лица с использованием системы BankID НБУ;
- в случае обнаружения дублирования учетных данных пользователя дублируемый аккаунт будет автоматически заблокирован.
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