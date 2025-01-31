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31 января 2025, 14:41 Читати українською

Интернет-магазин нумизматической продукции НБУ вводит верификацию через BankID

Национальный банк с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин НБУ с 3 февраля 2025 г. вводит верификацию учетных записей пользователей с использованием системы BankID НБУ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин НБУ с 3 февраля 2025 г.
Фото: НБУ

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Зарегистрированные пользователи, уже имеющие учетную запись (аккаунт) на сайте интернет-магазина, получат соответствующее сообщение на электронный адрес, указанный ими при регистрации. После этого им будет доступна процедура верификации.

Новые пользователи, которые будут регистрироваться на сайте интернет-магазина с 3 февраля 2025 года, смогут пройти идентификацию и верификацию лица с использованием системы BankID НБУ сразу во время регистрации.

Как пройти верификацию через BankID НБУ

Для успешной верификации пользователя через Систему BankID НБУ нужно предпринять следующие шаги:

  • нажать на отметку с логотипом BankID НБУ, отображенную на экране пользователя при входе в личный кабинет интернет-магазина;
  • после перенаправления на страницу системы BankID НБУ выбрать из списка один из банков Украины, где у пользователя уже есть открытый счет;
  • пройти многофакторную аутентификацию на стороне избранного банка;
  • предоставить банку согласие на передачу персональных данных.

После прохождения процедуры верификации пользователь будет проинформирован о ее результате в личном кабинете.

Также в НБУ обратили внимание, что:

  • верификация зарегистрированных пользователей интернет-магазина будет производиться поэтапно. Ожидайте соответствующего сообщения о необходимости прохождения верификации. До получения такого сообщения зарегистрированные пользователи могут пользоваться услугами интернет-магазина без верификации;
  • для пользователей, подтвердивших свои учетные данные с использованием системы BankID НБУ, дальнейшая аутентификация в личном кабинете интернет-магазина (для входа) будет осуществляться с использованием существующих идентификаторов (электронная почта и пароль) без повторного подтверждения лица с использованием системы BankID НБУ;
  • в случае обнаружения дублирования учетных данных пользователя дублируемый аккаунт будет автоматически заблокирован.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+30
agsmith15
agsmith15
31 января 2025, 15:03
#
Будь ласка зверніться до свого ТЦК та СП для верифікації особи.
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