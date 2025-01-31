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31 января 2025, 13:13 Читати українською

Barclays видит мало шансов на значительное восстановление EUR/USD

Barclays представил анализ текущей экономической ситуации, отметив, что несмотря на высокий уровень процентных ставок, их стабилизация способствует снижению инфляционных опасений, связанных с «трампономикой». Об этом пишет investing.com.

Barclays представил анализ текущей экономической ситуации, отметив, что несмотря на высокий уровень процентных ставок, их стабилизация способствует снижению инфляционных опасений, связанных с «трампономикой».
Фото Pixabay

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Что известно

Эта стабильность также способствует снижению волатильности на фондовом рынке. Федеральная резервная система на этой неделе сохранила ставки на прежнем уровне, что соответствовало ожиданиям рынка, в то время как Европейский центральный банк (ЕЦБ) провел снижение ставки.

Barclays отметил, что хотя в последнее время наблюдается рост некоторых показателей активности в Европе, для обеспечения устойчивого и широкомасштабного восстановления необходимо дополнительное монетарное стимулирование.

Экономисты компании по-прежнему прогнозируют, что Федеральная резервная система завершит год со ставкой на уровне 4,25%, а ЕЦБ — на уровне 1,50%, даже после недавнего повышения кривых Overnight Indexed Swap (OIS).

Прогноз

Ожидается, что расширение разницы в процентных ставках до 2025 года ограничит значительное восстановление обменного курса EUR/USD. Однако этот сценарий начинает благоприятно влиять на прибыль региона и более широкие перспективы роста.

Более слабый евро уже положительно влияет на пересмотр прибыли на акцию (EPS) в Европе, о чем свидетельствуют ранние результаты сезона отчетности.

Последние квартальные обновления финансовых результатов показали, что европейские компании сообщили о более сильном превышении прогнозов по выручке.

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Источник: Минфин
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