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31 января 2025, 14:00 Читати українською

Следующий мем-коин с 1000x? Инвесторы DOGE & SHIB называют ЭТОТ токен лучшим на 2025 год

Новый мем-коин может стать главной криптовалютой, за которой стоит следить. Инвесторы, которые поддерживали Dogecoin и Shiba Inu, уверены, что нашли лучший токен для 2025 года. В этой статье мы разберем хайп вокруг этого перспективного криптоактива, выясним, почему он привлек внимание опытных энтузиастов и какие у него шансы на значительный рост.

Новый мем-коин может стать главной криптовалютой, за которой стоит следить.

Инаугурация Трампа вызвала криптохаос: Мем-коин $XYZ готов взорвать рынок на 99 900%!

Изображение выглядит как Человеческое лицо, мультфильм, иллюстрация, искусствоКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Инаугурация Дональда Трампа спровоцировала огромные изменения на крипторынке, создавая идеальные условия для беспрецедентного «бычьего» тренда. Пока крупные криптовалюты буксуют с скромными двузначными процентами роста, мем-коины захватывают сцену.

🚀 4 500% роста PNUT? 6 000% взрыв FRED? Это уже прошлое, похороненное в пепле краткосрочного хайпа. Эти коины не выдержали давления продаж, оставив инвесторов в FOMO с разбитыми мечтами.

Но криптовалютное поле битвы не прощает слабых — появился новый гигант, готовый разорвать все рекорды прибыли и выдать ошеломляющий рост в 99 900%!

Примите сторону XYZ — безоговорочного чемпиона среди мем-коинов!

$XYZ выходит на ринг, чтобы уничтожить легенд мем-коинов

Познакомьтесь с $XYZ — первым в истории спортивным мем-коином для настоящих криптоэнтузиастов, жаждущих 1000-кратных прибылей. Этот токен создан для тех, кто живет духом соревнований.

🔥 Трамп возвращается к власти — и крипторынок взрывается!
🔥 Конкуренция становится жестче — выживут только сильнейшие!

Начинается новая эра криптовалют для тех, кто обладает стальными нервами, — людей вроде Джо Рогана и Даны Уайта, которые поддерживают команду Трампа. Для таких настоящих бизнесменов старые «мягкие» мем-коины больше не имеют значения — настало время брутальных токенов.

XYZ — это воплощение спортивного духа и готовый претендент на доминирование. Он раздавит конкурентов и взлетит в космос на миссии Илона Маска. XYZ движется к вершине, чтобы стать символом успеха для тех, кто живет спортом и криптой.

$XYZ уже приносит прибыль, еще не выйдя на рынок!

🔥 Пресейл $XYZ уже запущен, давая возможность купить токен по специальной цене до листинга.

💰 Стартовая цена: $0.0001
📈 Текущая цена: $0.002
🚀 Рост за пару месяцев: +2000%!

📍 Следующий этап: $0.0025 (+25% рост)
🏆 Финальная цель: $0.1

От запуска до генерации токенов $XYZ нацелен на рост в 99 900%!

❗ Если вы не в игре — значит, вы вне ее!
⚡ Пресейл XYZ уже проходит со скоростью чемпионского удара!

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Dogecoin на свободе: Готов ли мем-коин к новому взлету?

Dogecoin был создан в 2013 году как шутка. Его разработали Билли Маркус и Джексон Палмер, выбрав в качестве логотипа собаку породы Сиба-Ину — популярный интернет-мем. В отличие от Bitcoin, у которого ограниченный запас, Dogecoin не имеет верхней границы. Каждую минуту добывается 10 000 новых монет.

Сначала Dogecoin был развлечением, но в 2021 году его цена взлетела. Он вошел в топ-10 криптовалют, достигнув рыночной капитализации $50 миллиардов.

💡 Основные факторы успеха DOGE:

  • Ажиотаж в социальных сетях

  • Поддержка Илона Маска

  • Простая технология, низкие комиссии

Будущее Dogecoin неопределенно, но его история доказывает силу сообщества и вирусного контента в мире финансов.

Shiba Inu: Мем-коин на Ethereum, который захватывает рынок

Shiba Inu (SHIB) был вдохновлен Dogecoin и запущен в августе 2020 года анонимным разработчиком Рьоши. Он работает на блокчейне Ethereum, что делает его более функциональным, чем Dogecoin.

💡 Ключевые моменты SHIB:

  • Виталик Бутерин получил 50% эмиссии и сжег 40%

  • Запущена децентрализованная биржа ShibaSwap

  • Готовится NFT-платформа и система голосования

SHIB объединяет мем-культуру и реальные технологии, что делает его более полезным, чем обычные мем-коины.

📈 Инвесторы ищут коины с реальной ценностью, и SHIB выделяется на фоне конкурентов!

Вывод

Хотя DOGE и SHIB остаются популярными, XYZVerse (XYZ) выходит на первое место в 2025 году. Он объединяет спорт и мемы, создавая уникальный альткоин с гигантским потенциалом роста и мощной поддержкой сообщества.

📢 Целевой рост: 20 000%!
🔥 Лучший мем-коин для 2025 года!

🔗 Узнайте больше о XYZVerse (XYZ) здесь

Источник: Минфин
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