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31 января 2025, 10:51 Читати українською

S&P повысило рейтинг «Укрзализныци»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг «Укрзализныци» и ее еврооблигаций с «CC» в «CCC-». Это решение было принято после того, как компания успешно выплатила купоны по еврооблигациям в январе 2024 года. Однако, несмотря на улучшение, риск дефолта остается значительным из-за сложной финансовой ситуации компании, пишет S&P.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг «Укрзализныци» и ее еврооблигаций с «CC» в «CCC-».
Фото Pixabay

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Почему рейтинг повысили?

Повышение рейтинга стало возможным после выплаты «Укрзализныцей» купонов по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2028 годах. Это свидетельствует о том, что компания пока способна выполнять свои обязательства. Однако S&P оставило прогноз «Негативный», что указывает на высокий уровень неопределенности по поводу будущего «Укрзализныци».

Основные риски

Главными проблемами остаются давление на ликвидность из-за войны в Украине и неопределенность финансовой поддержки со стороны государства. S&P отмечает, что без дополнительного государственного вмешательства или значительного сокращения расходов «Укрзализныця» может столкнуться с необходимостью реструктуризации долгов или даже дефолта в течение следующих 6−12 месяцев.

Есть ли свет в конце тоннеля?

В «Укрзализныце» возлагают надежды на повышение тарифов, которое может быть одобрено правительством в 2025 году. Это позволит компании улучшить потоки денежных средств и частично исправить финансовую ситуацию. Однако окончательное решение о тарифах еще не принято, что оставляет многие вопросы открытыми.

Будущие выплаты

В 2025 году выплаты УЗ по купонам будут невысокими — около $45 млн, а крупный платеж компании придется осуществить в июле 2026 года — $703 млн.

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Источник: Минфин
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