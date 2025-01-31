В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 8 копеек, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
Курс валют на 31 января: доллар и евро в банках продолжают дешеветь
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже прибавил 1 копейку. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,67−42,20 грн, евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,05 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,91−41,99, евро — 43,80−44,02 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,76−41,79 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,45−43,46 грн/евро.
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