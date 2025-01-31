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31 января 2025, 9:46 Читати українською

Власти Киева докапитализируют Киевгорстрой на 2,6 миллиарда

Компания Киевгорстрой официально начала процесс подготовки к докапитализации, и есть ожидания финансовой помощи правительства и участие в докапитализации от миноритариев. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий, председатель комиссии по решению проблемных вопросов, связанных с деятельностью «Киевгорстроя» Владислав Андронов на встрече с инвесторами, передает Интерфакс-Украина.

Компания Киевгорстрой официально начала процесс подготовки к докапитализации, и есть ожидания финансовой помощи правительства и участие в докапитализации от миноритариев.
Фото: Киевгорстрой

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Андронов напомнил, что на 14 февраля запланировано собрание акционеров компании, на котором хочет рассмотреть вопрос приведения устава компании и внутренних регламентных документов в соответствие с действующим законодательством, а также создание необходимых условий для дополнительной эмиссии акций.

По его словам, после внесения изменений в устав и положение о наблюдательном совете уже на следующем собрании может быть решен вопрос самой допэмиссии.

«В бюджете города есть текстовая норма, что в случае принятия решения собранием акционеров Киевгорстроя о докапитализации, такие средства, около 2,6 млрд грн, предусмотрено выделить. Относительно миноритарных акционеров (им принадлежит 20% КГБ), город заинтересован в их участии в докапитализации «, — рассказал Андронов.

Следовательно, основная надежда инвесторов на запуск проектов Киевгорстроя — на ресурсы городского бюджета.

Андронов добавил, что после прохождения всех процедур Киевский горсовет планирует выделить компании средства, предусмотренные в бюджете, в течение 2025 года.

Этапность восстановления проектов и сроки их завершения будут решаться непосредственно в Киевгорстрое с учетом финансовых возможностей и строительной готовности проектов.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2024 года наблюдательный совет Киевгорстроя назначил на должность председателя правления — президента компании Василия Олейника.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+45
Moonlighter
Moonlighter
31 января 2025, 11:12
#
Ну что, официально за бюджетные деньги Кушнир купил себе виллу в Нице за 900 млн грн, а учитывая другую элитную недвижимость, то цифра перевалила за 1 миллиард. В нормальной стране его бы посадили, наложили арест на всё имущество, вернули деньги с продажи на аукционе и за эти средства достроили. Но когда ты друг мэра Киева, то можешь просто подождать годик, а активисты и журналисты-расследователи всё быстро забудут.
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0
Markell
Markell
31 января 2025, 12:03
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Влада Києва докапіталізує Київміськбуд на 2,6 мільярда, А какие истории успеха знаете Вы?)
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0
Abramon
Abramon
31 января 2025, 12:21
#
Викинуті на вітер гроші. Бізнес не пішов. Такими темпами інвєстори несли гроші, що навіть не потрібно було котловани рити. Достатньо на карті Києва хрестик інвєстору показати.
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