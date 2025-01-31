Власти Киева докапитализируют Киевгорстрой на 2,6 миллиарда

Компания Киевгорстрой официально начала процесс подготовки к докапитализации, и есть ожидания финансовой помощи правительства и участие в докапитализации от миноритариев. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий, председатель комиссии по решению проблемных вопросов, связанных с деятельностью «Киевгорстроя» Владислав Андронов на встрече с инвесторами, передает Интерфакс-Украина.

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Андронов напомнил, что на 14 февраля запланировано собрание акционеров компании, на котором хочет рассмотреть вопрос приведения устава компании и внутренних регламентных документов в соответствие с действующим законодательством, а также создание необходимых условий для дополнительной эмиссии акций.

По его словам, после внесения изменений в устав и положение о наблюдательном совете уже на следующем собрании может быть решен вопрос самой допэмиссии.

«В бюджете города есть текстовая норма, что в случае принятия решения собранием акционеров Киевгорстроя о докапитализации, такие средства, около 2,6 млрд грн, предусмотрено выделить. Относительно миноритарных акционеров (им принадлежит 20% КГБ), город заинтересован в их участии в докапитализации «, — рассказал Андронов.

Следовательно, основная надежда инвесторов на запуск проектов Киевгорстроя — на ресурсы городского бюджета.

Андронов добавил, что после прохождения всех процедур Киевский горсовет планирует выделить компании средства, предусмотренные в бюджете, в течение 2025 года.

Этапность восстановления проектов и сроки их завершения будут решаться непосредственно в Киевгорстрое с учетом финансовых возможностей и строительной готовности проектов.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2024 года наблюдательный совет Киевгорстроя назначил на должность председателя правления — президента компании Василия Олейника.