За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 670 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 837 610 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 января: 1 670 российских оккупантов, 3 танка и 63 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 837610 (+1670) человек,
- танков — 9893 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 20631 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 22445 (+33) ед,
- РСЗО — 1265 (+1) ед,
- средства ПВО — 1050 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 23573 (+63),
- крылатые ракеты — 3054 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 35552 (+101) ед,
- специальная техника — 3726 (+1).
Источник: Минфин
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