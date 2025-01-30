В этом видео финансовый аналитик Алексей Козырев говорит о том, чего ждать украинцам от курса доллара и евро в феврале 2025 года. Также он дал прогноз по курсу валют на период с 30 января по 5 февраля.
Что будет с курсом доллара в феврале 2025 года: основные факторы, влияющие на курс валют (видео)
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Источник: Минфин
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