За 2024 год объем поступлений наличных денег в кассы банков в прошлом году увеличился на 13% по сравнению с 2023 годом и составил 2 819,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
НБУ: Объемы кассовых оборотов банков в прошлом году выросли (инфографика)
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Выдачи наличных из касс банков за прошлый год увеличились чуть меньше (на 12,5%) и достигли 2 862,6 млрд грн.
Отмечается, что это обусловлено положительной экономической активностью в течение 2024 года, которая способствовала, в частности, повышению заработных плат и социальных выплат населению.
Так, объемы кассовых оборотов банков (как по поступлениям, так и выдачам) за 2024 год превышают в среднем на 11% показатели довоенного 2021 года.
В то же время на увеличение объемов выдачей наличной гривны из касс банков влияли ожидания населения, в частности, относительно продолжительности войны и продолжения обстрелов объектов критической инфраструктуры. Поэтому граждане имели желание сформировать определенный запас наличных денег.
Традиционно наибольшими объемами наличные деньги из касс банки выдавали (% от общего объема расходов):
- по операциям клиентов с использованием платежных карт (85,4% от общего объема расходов);
- для подкрепления операторов почтовой связи (3,7% от общего объема расходов);
- для покупки иностранной валюты у клиентов (3,3% от общего объема расходов).
Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков были (% от общего объема поступлений):
- торговая выручка (31,0% от общего размера поступлений);
- операции клиентов с использованием платежных карт (23,0% от общего объема поступлений);
- поступления от продаж иностранной валюты (19,5% от общего объема поступлений);
- выручка от всех видов услуг (12,8% от общего размера поступлений).
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