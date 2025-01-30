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30 января 2025, 18:12 Читати українською

НБУ: Объемы кассовых оборотов банков в прошлом году выросли (инфографика)

За 2024 год объем поступлений наличных денег в кассы банков в прошлом году увеличился на 13% по сравнению с 2023 годом и составил 2 819,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

За 2024 год объем поступлений наличных денег в кассы банков в прошлом году увеличился на 13% по сравнению с 2023 годом и составил 2 819,3 млрд грн.
Фото: НБУ

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Выдачи наличных из касс банков за прошлый год увеличились чуть меньше (на 12,5%) и достигли 2 862,6 млрд грн.

Отмечается, что это обусловлено положительной экономической активностью в течение 2024 года, которая способствовала, в частности, повышению заработных плат и социальных выплат населению.

Так, объемы кассовых оборотов банков (как по поступлениям, так и выдачам) за 2024 год превышают в среднем на 11% показатели довоенного 2021 года.

В то же время на увеличение объемов выдачей наличной гривны из касс банков влияли ожидания населения, в частности, относительно продолжительности войны и продолжения обстрелов объектов критической инфраструктуры. Поэтому граждане имели желание сформировать определенный запас наличных денег.

Традиционно наибольшими объемами наличные деньги из касс банки выдавали (% от общего объема расходов):

  • по операциям клиентов с использованием платежных карт (85,4% от общего объема расходов);
  • для подкрепления операторов почтовой связи (3,7% от общего объема расходов);
  • для покупки иностранной валюты у клиентов (3,3% от общего объема расходов).

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков были (% от общего объема поступлений):

  • торговая выручка (31,0% от общего размера поступлений);
  • операции клиентов с использованием платежных карт (23,0% от общего объема поступлений);
  • поступления от продаж иностранной валюты (19,5% от общего объема поступлений);
  • выручка от всех видов услуг (12,8% от общего размера поступлений).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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