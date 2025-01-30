Курс валют на вечер 30 января: доллар и евро продолжают дешеветь на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 12 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 12 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 30 января Закрытие 30 января Изменения доллар 41,88/41,91 41,76/41,79 12/12 евро 43,68/43,69 43,56/43,58 12/11

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,75−42,20 грн., Евро покупают за 43,57 грн, а продают за 44,10 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,92−41,98, евро — 43,87−44,05 грн.

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