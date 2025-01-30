К закрытию межбанка курс доллара снизился на 12 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 12 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 30 января: доллар и евро продолжают дешеветь на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 30 января
|
Закрытие 30 января
|
Изменения
|
41,88/41,91
|
41,76/41,79
|
12/12
|
43,68/43,69
|
43,56/43,58
|
12/11
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,75−42,20 грн., Евро покупают за 43,57 грн, а продают за 44,10 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,92−41,98, евро — 43,87−44,05 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии