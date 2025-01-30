Украинский разработчик системы связи Huless привлек $1 миллион инвестиций

Участник кластера Brave1, разработчик системы связи Huless привлек $1 млн на развитие своего проекта. Об этом сообщает вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Команда привлекла средства международных инвесторов, грант от Brave1 и кредит от госбанка. За эти средства разработчик планирует развивать экосистему мобильной военной связи на основе дронов Highline-T", — говорится в сообщении.

По информации Федорова, с инвесторами разработчик познакомился во время саммита Defense Tech Valley, организованном Brave1.

Дроны Highline-T соединены кабелем с пунктом управления оператора, могут зависать на высоте 100 м и работать даже в условиях РЭБ. На дроне также расположен ретранслятор, увеличивающий дальность связи оператора с БПЛА, выполняющий разведывательную или боевую операцию.

Федоров отметил, что все больше украинских оборонных команд привлекают миллионы частных инвесторов.

«В наши инновации верят, на них полагаются. Мы уже создаем технологии, которых нет ни в одной стране. Поэтому инвестиции в украинский Defense Tech — это вклад в обороноспособность не только Украины, но и НАТО», — подчеркнул он.