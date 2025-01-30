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30 января 2025, 15:23 Читати українською

Цены на золото обновили рекордный максимум

Цены на золото укрепились в четверг на фоне неопределенности торговой политики Трампа, пишет Reuters.

Цены на золото укрепились в четверг на фоне неопределенности торговой политики Трампа, пишет Reuters.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахКак изменилась ценаСпотовая цена на золото выросла на 0,56% до $2 774 за унцию, в то время как апрельские фьючерсы поднялись на 0,68% до $2 813, обновив рекордный максимум.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменилась цена

Спотовая цена на золото выросла на 0,56% до $2 774 за унцию, в то время как апрельские фьючерсы поднялись на 0,68% до $2 813, обновив рекордный максимум.

Неопределенность сохраняется из-за отсутствия ясности в отношении тарифной политики Трампа, особенно в отношении Канады, Мексики и Китая.

Трамп все еще планирует выполнить свое обещание и ввести тарифы в отношении Канады и Мексики в эту субботу, сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

В среду кандидат Трампа на пост министра торговли, Говард Латник, заявил, что страны могут избежать тарифов, оперативно закрыв границы для фентанила. Он также обвинил китайскую компанию DeepSeek в краже американских технологий для создания сложного приложения на базе ИИ, которое стерло миллиарды долларов рыночной капитализации у американских конкурентов в начале этой недели.

Тем временем после ястребиного решения ФРС оставить ставки без изменений рынки ожидают декабрьского отчета по индексу расходов на личное потребление (PCE) в США, чтобы оценить траекторию инфляции. Индикатор будет опубликован в пятницу.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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