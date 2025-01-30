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30 января 2025, 13:33 Читати українською

Амбиции Dogecoin достичь $1 сталкиваются с конкуренцией со стороны XYZVerse

Пока Dogecoin стремится к заветной отметке в $1, на горизонте появляется новый конкурент с впечатляющими перспективами роста. XYZVerse привлекает внимание своим стремительным расширением и возможностью встряхнуть рынок. Это развитие событий ставит вопрос: какая криптовалюта возглавит гонку? Разворачивающееся соперничество обещает держать инвесторов и энтузиастов в напряжении.

Пока Dogecoin стремится к заветной отметке в $1, на горизонте появляется новый конкурент с впечатляющими перспективами роста.

XYZ: Следующий чемпион среди мем-коинов, готовый доминировать в 2025 году

Игра началась, и XYZ здесь, чтобы принести рекордные прибыли с неудержимым импульсом! Этот сенсационный спортивный мем-токен готов стать следующим крупным событием 2025 года, привлекая внимание как криптоэнтузиастов, так и спортивных фанатов по всему миру.

Двигаясь вперед, XYZ обещает ошеломляющий рост, оставляя таких конкурентов, как BOME и WIF, далеко позади. С прогнозируемым ростом в 7 400%, XYZ готов забрать корону мем-коинов в крипто-марафоне 2025 года!

💸 Правьте игрой и зарабатывайте, пока ставки растут! 💸

XYZ — это звезда в экосистеме XYZVerse — отмеченного наградами мем-коин-проекта, который сочетает азарт спортивных событий и мем-культуру. Эта ориентированная на сообщество экосистема — идеальная площадка как для криптоэнтузиастов, так и для фанатов спорта.

Вспомните, как Polymarket достиг $1 миллиарда торгового объема во время ставок на выборы в США, а теперь представьте этот же эффект, но усиленный в несколько раз с XYZVerse. С миллионами спортивных бетторов, готовых включиться в игру, возможности для ранних инвесторов в XYZ действительно колоссальны!

Сейчас XYZ недооценен, а с предстоящими листингами на ведущих биржах участники пресейла могут обеспечить себе жизненно важные прибыли.

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Dogecoin (DOGE)

За последнюю неделю Dogecoin (DOGE) упал на 10,74%. Несмотря на это краткосрочное снижение, за последний месяц его рост составил 5,77%, а за последние шесть месяцев — 178,74%. В настоящее время цена DOGE колеблется в диапазоне $0,31 — $0,38, демонстрируя как волатильность, так и потенциал к восстановлению.

Технические индикаторы намекают на возможное движение вверх. Индекс относительной силы (RSI) составляет 56,96, что говорит о нейтральном состоянии — актив не перекуплен и не перепродан. 10-дневная простая скользящая средняя (SMA) находится на уровне $0,33, что близко к 100-дневной SMA на $0,34, указывая на фазу консолидации. При этом Стохастический индекс (Stochastic) — 95,89, что свидетельствует о сильном импульсе, способном подтолкнуть цену вверх.

Если DOGE преодолеет ближайший уровень сопротивления на $0,42, то он может устремиться к следующему сопротивлению в $0,49 — это будет рост примерно на 30%. В то же время, если цена упадет ниже уровня поддержки в $0,29, она может достичь второго уровня поддержки на $0,22, что эквивалентно снижению примерно на 24%. Трейдеры внимательно следят за этими ключевыми уровнями, чтобы определить дальнейшее направление движения DOGE.

Вывод

Хотя такие монеты, как DOGE, выглядят перспективными, XYZVerse (XYZ) предлагает уникальную интеграцию со спортивной индустрией и нацелен на 20 000% роста, предоставляя ранним инвесторам значительные возможности в экосистеме, ориентированной на сообщество.

🔗Вы можете найти больше информации о XYZVerse (XYZ) здесь

Источник: Минфин
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