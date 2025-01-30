Trump Media инвестирует в крипту, Tesla получила прибыль от цифровых активов на $600 млн: что нового

Trump Media Дональда Трампа инвестирует в криптовалюты

Оператор социальной платформы Truth Social, компания Trump Media & Technology Group (TMTG), планирует инвестировать $250 млн в биржевые фонды, биткоин и другие криптовалюты, а также акции компаний индустрии.

Совет директоров одобрил стратегию расширения в сферу финансовых услуг, включающую создание подразделения Truth.Fi. Денежные средства выделены из денежных резервов компании в размере более $700 млн (на 31 декабря 2024 года).

Партнерами по инициативе и инвестиционными консультантами выступят Charles Schwab и Yorkville Advisors.

Продукты и услуги Truth.Fi планируют запустить до конца 2025 г. «по мере заключения новых сделок, определения уровней финансирования и получения одобрения регуляторов».

«Truth.Fi — естественное расширение Truth Social. Мы начали с создания платформы социальных сетей для свободы слова, добавили сверхбыстрый стриминговый сервис (Truth+), а теперь переходим к инвестиционным продуктам и децентрализованным финансам», — заявил CEO и глава TMTG Девин Нуньес.

Tesla получила прибыль от цифровых активов на сумму $600 миллионов в четвертом квартале 2024 года

Компания Tesla не покупала и не продавала биткоины в четвертом квартале 2024 года, это следует из отчета фирмы о финансовых результатах и убытках. В документе отмечается, что биткоин-баланс Tesla оценивается в $1,076 млрд по состоянию на 31 декабря 2024 года. Это гораздо больше, чем $184 млн, которые фиксировались в течение нескольких предыдущих кварталов.

Кроме того, Tesla также зафиксировала $600 млн GAAP-прибыли от своих цифровых активов (вероятно от инвестиций в первую криптовалюту). Для сравнения: общая GAAP-прибыль компании в четвертом квартале составила $2,3 млрд. Отметим, GAAP — это общепринятые принципы бухгалтерского учета в США.

В CoinDesk подчеркнули, что компания Илона Маска, похоже, воспользовалась новым бухгалтерским правилом, позволяющим переоценивать цифровые активы по рыночной стоимости каждого квартала.

Точная сумма биткоинов, хранящаяся на балансе Tesla, в отчете не указана, однако согласно официальным данным, фирма контролирует 9 720 BTC. В Arkham Intelligence считают, что компания хранит 11509 BTC.

На момент написания новости цена биткоина составляет $105 000.

Bitwise подала заявку в SEC на регистрацию спотового ETF на базе Dogecoin

28 января 2025 года инвестиционная компания Bitwise Asset Management представила регистрационный документ S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для создания биржевого фонда на базе Dogecoin — Bitwise Dogecoin ETF.

По словам главного инвестиционного директора Bitwise Мэтта Хоугана Financial Times, многие люди хотят инвестировать в Dogecoin (DOGE), который является «шестым по величине криптоактивом в мире по рыночной капитализации и имеет ежедневный объем торгов более $1 млрд».

«Хотя у ETF уже есть немало сомнительных инвестиций, мемкоины вывели бы это на совсем другой уровень», — отметил президент финансовой компании The ETF Store Нейт Джерачи.

По данным CoinMarketCap, Dogecoin занимает восьмую позицию по показателю рыночной капитализации среди других криптоактивов, а суточное количество транзакций мемкоином достигло почти $2 млрд.

Сальвадор изменяет законы о биткоине под давлением МВФ

Правительство Сальвадора изменило законодательство о биткоине в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ), отменив требование к частному бизнесу в обязательном порядке принимать биткоины к оплате. Конгресс страны одобрил поправки практически сразу после их внесения президентом Найибом Букеле. Об этом сообщает Reuters.

За реформу проголосовали 55 депутатов, против выступили только двое. Изменения связаны с соглашением о кредите на $1,4 млрд, заключенным с МВФ в декабре 2023 года. Международная организация требует от властей Сальвадора ограничить участие в операциях с биткоином и сделать его использование добровольным для частного сектора.

Представитель правящей партии Элиза Росалес подчеркнула, что поправки необходимы для обеспечения статуса биткоина как законного платежного средства при одновременном упрощении его практического применения.

Несмотря на изменения в законодательстве, Сальвадор продолжает наращивать резервы первой криптовалюты. Недавно страна приобрела дополнительно 12 биткоинов. По данным официального трекера Bitcoin Office, сейчас в резервах находится 6049 биткоинов стоимостью около $633 млн. Портфель показывает прибыль в 127% при средней цене покупки $46 000.

Примечательно, что бывший сенатор США Боб Менендес, активно выступавший против принятия биткоина Сальвадором, 29 января был приговорен к 11 годам тюрьмы за получение взяток. Во время обыска в его доме агенты ФБР обнаружили $480 000 наличными и золотые слитки стоимостью $150 000.

Сальвадор стал первой страной, признавшей биткоин законным платежным средством в 2021 году. По словам представителя Bitcoin Office, государство планирует продолжать покупки криптовалюты и намерено увеличить их объем в 2025 году.