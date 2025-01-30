Курс валют на 30 января: доллар и евро в банках подешевели

В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 8 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке потерял 10 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и потерял 3 копейки в продаже. Евро прибавило 1 копейку в покупке и не изменилось в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,72−42,30 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,05−42,09, евро — 43,91−44,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,88−41,91 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,68−43,69 грн/евро.

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