Мировое соглашение Трампа с Цукербергом: Meta выплатит президенту $25 миллионов

Meta согласилась на заключение мирового соглашения с президентом США Дональдом Трампом в иске, в котором он обвинил компанию в нарушении его прав. Об этом сообщает ABCNews со ссылкой на письмо адвокатов Meta.

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Что известно

«Сообщаем суду, что стороны достигли согласия по урегулированию индивидуальных претензий указанных истцов и решению этого вопроса», — говорится в письме.

Предыстория

В 2021 году Facebook, материнской компанией которой является Meta, заблокировала аккаунты Трампа после того, как его сторонники штурмовали Капитолий.

В июле 2021 года Трамп подал в суд на Meta и ее генерального директора Марка Цукерберга за «цензуру» его аккаунта в социальных сетях после нападения 6 января, обвинив компанию в сговоре с законодателями-демократами, чтобы заставить замолчать тогдашнего экс-президента.

«Это вроде бы вставлять круглый кол в квадратное отверстие — Facebook заявил, что конкретные посты Истца нарушили саморегулируемые „Стандарты сообщества“ Facebook», — говорится в иске.

Мировое соглашение было заключено на фоне попыток Цукерберга наладить отношения с Трампом. Владелец компании присутствовал на инаугурации новоизбранного президента и несколько раз посетил резиденцию Трампа — Мар-а-Лаго. Meta также пожертвовала 1 миллион долларов на его инаугурацию, прекратила свои программы DEI и пересмотрела свою политику проверки фактов, а сам Цукерберг выразил сожаление по поводу прошлой политики своей компании.

«Это действительно скользкая дорожка, и мы пришли к тому, что эта программа подрывает доверие к нам, особенно в Соединенных Штатах», — сказал Цукерберг Джо Рогану о политике проверки фактов в компании.

В июле 2024 года Facebook снял наложенные на Дональда Трампа после нападения на Капитолий 6 января ограничения, чтобы «поставить бывшего президента в равные условия» с действующим тогда президентом США Джо Байденом.