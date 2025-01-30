За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 270 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 835 940 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 января: 1270 российских оккупантов, 4 танка и 54 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 835940 (+1270) человек,
- танков — 9890 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 20614 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 22412 (+17) ед,
- РСЗО — 1264 (+0) ед,
- средства ПВО — 1050 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 23510 (+54),
- крылатые ракеты — 3054 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 35451 (+85) ед,
- специальная техника — 3725 (+4)
Источник: Минфин
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