Robinhood анонсировала торговлю фьючерсами на биткоин, золото и нефть

Платформа Robinhood анонсировала торговлю фьючерсными контрактами по пяти основным классам активов, включая биткоин . Поставщиком этих продуктов выступит площадка CME Group. Об этом пишет Incrypted.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«Внедрение торговли фьючерсами началось. Оставайтесь на связи», — отметила Robinhood.

Команда проекта пообещала ввести этот функционал еще в октябре 2024 года. В то же время, разработчики анонсировали новую платформу Robinhood Legend, которая, по их словам, сочетает в себе весь необходимый трейдеру инструментарий.

Согласно официальному прессрелизу, клиенты Robinhood постепенно получат доступ к торговле фьючерсами в ближайшие недели.

Они охватывают пять основных категорий активов: металлы, фондовые индексы, энергоносители, валютные пары и криптоактивы, включая биткоин и Ethereum.

«Мы очень рады предложить некоторые из наших самых популярных фьючерсных контрактов широкой сети розничных трейдеров на Robinhood. Спрос на фьючерсы резко возрос, поскольку новое поколение самостоятельных трейдеров ищет диверсифицированные инвестиционные возможности. Расширение розничного доступа к фьючерсной торговле является неотъемлемым шагом в обучении и расширении прав и возможностей этого нового поколения инвесторов, и мы с нетерпением ждем возможности работать с Robinhood, чтобы и дальше предоставлять продукты и ресурсы, необходимые для выхода на важнейшие рынки сегодняшнего дня», — заявила коммерческий директор CME Group Джули Винклер.

Согласно официальному сайту, комиссионный сбор с клиентов категории Gold составит $0,5. Для других пользователей, вероятно, он составит $0,75.

Акции Robinhood отреагировали небольшим ростом на открытии торгов 29 января 2025 года.