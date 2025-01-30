В Лондоне дефицит золотых слитков. Причина — увеличение поставок в США

Запасы золотых слитков в Лондоне сократились, что заставило участников рынка активнее заимствовать металл у центральных банков, чьи резервы хранятся в Банке Англии. Это произошло на фоне резкого увеличения поставок золота в США, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

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Минимальный срок ожидания на выдачу золота из хранилищ Банка Англии достиг четырех недель, тогда как в обычных условиях этот процесс занимает от нескольких дней до недели, отметил один из собеседников. Сам банк отказался от комментариев.

В чем причина

Причиной ажиотажа стали спекуляции вокруг возможного введения импортных пошлин на импорт золота в США при президенте Дональде Трампе.

Хотя сам Трамп не упоминал драгоценные металлы в своих экономических планах, опасения на рынке привели к увеличению поставок золота в Нью-Йорк. Часть участников рынка таким образом хеджируют позиции на бирже COMEX, а другие стремятся воспользоваться разницей в ценах между срочными контрактами на COMEX и спотовыми ценами в Лондоне, отмечает агентство.

«Банк Англии не является коммерческим хранилищем и не рассчитан на массовый объем заявок на заимствование золота, который сейчас поступает от банков», — пояснил эксперт отрасли Роберт Готлиб, бывший глава отдела драгоценных металлов в Koch Supply and Trading.

По данным Reuters, за последние два месяца в хранилища американской биржи COMEX было доставлено 12,2 млн тройских унций золота, что увеличило ее запасы на 70% — до 29,8 млн унций, максимального уровня с августа 2022 года.

Эти поставки сократили объем доступного золота на рынке Лондона — металла, который не принадлежит центральным банкам или золотым биржевым фондам (ETF), в результате чего спрос на аренду золота в Лондоне значительно вырос.

Дефицит ликвидности наиболее заметен в британской столице, однако давление ощущается и на других крупнейших мировых рынках, отметил Александр Цумпфе, трейдер по драгоценным металлам в Heraeus Metals.

«Логистические сложности, связанные с перевозкой крупных объемов золота, особенно из Европы в США, усугубляют ситуацию. В Азии также наблюдаются побочные эффекты, в частности на рынках Сингапура и Гонконга», — добавил он.